El programa “Juego en Corto" regresa hoy miércoles 1 de julio con una edición especial centrada en el Mundial 2026, con el análisis de lo que dejó la clasificación de México, tras vencer a Ecuador en Ciudad de México con goles de Quiñones y Raúl Jiménez. Además, los pormenores de la salida de José Carabalí de Universitario.

El espacio, conducido por Carolina Salvatora junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo hecho más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas. Mientras que Fernanda Huapaya, enviada especial, acompañará a la mesa con la mejor información desde la sede del Mundial 2026.

El programa se emite a través de YouTube y se consolida como una propuesta digital que combina análisis, información y entretenimiento, acercando el fútbol local a la audiencia con un estilo directo y dinámico.

“Juego en Corto” se caracteriza por un formato de conversación ágil, donde se combinará el olfato periodístico y el trabajo de campo de Fernanda Huapaya con la experiencia de vestuario que aportan José Carvallo y Diego Penny tras su paso por la selección peruana y clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Además, uno de los principales atractivos del programa serán las entrevistas exclusivas con figuras del ámbito deportivo, lo que promete enriquecer cada emisión con contenido de valor.

Por ello, “Juego en Corto” se perfila como una propuesta recomendable para los amantes del fútbol que buscan información, análisis y cercanía con protagonistas del deporte.