El programa “Juego en Corto” regresa este lunes 13 de abril con una edición centrada en el análisis de la participación de los clubes peruanos por la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se conversará sobre la búsqueda de Alianza Lima por el liderato del Torneo Apertura.

El espacio, conducido por Fernanda Huapaya junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo hecho más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas.

El streaming pondrá especial atención en el nivel de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026, como Sporting Cristal, Universitario y Cusco FC. El programa se emite a través de YouTube y se consolida como una propuesta digital que combina análisis, información y entretenimiento, acercando el fútbol local a la audiencia con un estilo directo y dinámico.

“Juego en Corto” se caracteriza por un formato de conversación ágil, donde se combinará el olfato periodístico y el trabajo de campo de Fernanda Huapaya con la experiencia de vestuario que aportan José Carvallo y Diego Penny tras su paso por la selección peruana y clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Además, uno de los principales atractivos del programa serán las entrevistas exclusivas con figuras del ámbito deportivo, lo que promete enriquecer cada emisión con contenido de valor.

Por ello, “Juego en Corto” se perfila como una propuesta recomendable para los amantes del fútbol que buscan información, análisis y cercanía con protagonistas del deporte.