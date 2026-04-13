Por Redacción EC

El programa “Juego en Corto” regresa este lunes 13 de abril con una edición centrada en el análisis de la participación de los clubes peruanos por la segunda fecha de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, se conversará sobre la búsqueda de Alianza Lima por el liderato del Torneo Apertura.

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