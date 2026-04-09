Por Redacción EC

El programa “Juego en Corto” regresa este jueves 9 de abril con una edición centrada en el análisis de la participación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana esta semana. El espacio, conducido por Fernanda Huapaya junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo hecho más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas.

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