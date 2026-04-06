Por Redacción EC

El programa “Juego en Corto” regresa este lunes 6 de abril con una edición centrada en el análisis de la actualidad del fútbol peruano, teniendo como tema principal la resaca del clásico entre Universitario y Alianza Lima. El espacio, conducido por Fernanda Huapaya junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo que dejó este partido más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas.

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