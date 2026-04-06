El programa “Juego en Corto” regresa este lunes 6 de abril con una edición centrada en el análisis de la actualidad del fútbol peruano, teniendo como tema principal la resaca del clásico entre Universitario y Alianza Lima. El espacio, conducido por Fernanda Huapaya junto a José Carvallo y Diego Penny, busca desmenuzar lo que dejó este partido más allá del resultado, con opiniones y lecturas clave para los hinchas.

Además, el streaming pondrá especial atención en el debut de los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026, como Sporting Cristal, Universitario y Cusco FC. El programa se emite a través de YouTube y se consolida como una propuesta digital que combina análisis, información y entretenimiento, acercando el fútbol local a la audiencia con un estilo directo y dinámico.

“Juego en Corto” se caracterizará por un formato de conversación ágil, donde se combinará el olfato periodístico y el trabajo de campo de Fernanda Huapaya con la experiencia de vestuario que aportan José Carvallo y Diego Penny tras su paso por la selección peruana y clubes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Además, uno de los principales atractivos del programa serán las entrevistas exclusivas con figuras del ámbito deportivo, lo que promete enriquecer cada emisión con contenido de valor.

Por ello, “Juego en Corto” se perfila como una propuesta recomendable para los amantes del fútbol que buscan información, análisis y cercanía con protagonistas del deporte.