¡Orgullo nacional! Verónica Huacasi consiguió, este viernes 22 de agosto, la medalla de oro en 3 mil metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

A un día del fin del certamen, la atleta peruana sumó una presea más para el Team Perú: en total tres de oro, tres de plata y catorce de bronce.

Huacasi dominó la prueba de principio a fin y culminó con un tiempo de 10:20.56, mientras que Laura Camargo de Colombia se llevó la plata con 10:28.69.

Sofía Peña de México completó el podio con un tiempo de 10:44.15.

🥇 Oro en 3 mil metros con obstáculos. Verónica Huacasi logro el tercer oro para Perú en los Juegos Panamericanos Junior #ASU2025. pic.twitter.com/lyL9lxOODF — Team Perú Oficial (@copteamperu) August 22, 2025

*******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.