El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal está próximo a disputarse y en el ambiente ya podemos vivir esa tensión previa. Esta situación no fue ajena en el programa ‘A presión’, en donde Waldir Sáenz y Julinho protagonizaron un fuerte cruce de palabras en vivo.

Los ánimos se caldearon cuando el goleador blanquiazul llamó mentiroso a Julinho y este respondió sin reparos: “Él no puede venir a decirme mentiroso a mí. Lo que he dicho acá fue lo que pasó conmigo, no con él, no me interesa lo que vivió”.

“Tú me llamaste mentiroso”, increpó el exceleste. “No te creo, pues, no te creo”, respondió rápidamente ‘Wally’. La hecatombe llegó cuando el brasileño volvió a ‘golpear’: “Compara tu carrera, hablemos”.

Waldir no se quedó callado y respondió: “Viniste de Brasil de ‘mantequilla’ (a prueba) al Perú”. Julinho no quiso quedarse callado y comentó ofuscado: “Una mantequilla que vino de Brasil te puso en banca en Cristal y en la selección. “Te metiste con la persona equivocada, me llamaste mantequilla, te puse en banca”.

🛑 ¡SE CALENTÓ LA PREVIA! Julinho y Waldir Sáenz tuvieron una acalorada discusión en la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal.



🎙️ W: "Viniste de mantequilla al Perú"

🎙️ J: "Este mantequilla te sentó en Sporting Cristal y la Selección, te la pasaste en la banca".



Vídeo 👇🏻 pic.twitter.com/jSbwLo0NRk — Adolfo Quinteros (@AAQuinteros10) July 8, 2023