Sporting Cristal quedó fuera de la pelea por el título de la Liga 1 Te Apuesto y peligra su participación en torneo internacionales de la próxima temporada, tras perder el último jueves ante Universitario.
Al respecto, y como balance del presente celeste, se pronunció el dos veces campeón con la institución rimense, Julio César Antón, quien fue muy crítico con el plantel y la dirigencia.
“Hay jugadores que no dan la talla para jugar en el equipo, les pesa la camiseta”, dijo el ‘Artista’, como se le conoce, en entrevista con TV Perú Deportes.
“Creo que no lo están haciendo bien (los dirigentes) porque mira cuántos años quer Cristal ni siquiera es protagonista”, añadió.
Finalmente, confesó que intentó ingresar al club por unos documentos que necesita para su jubilación, por los años que apotó a la ONP, y no se los entregaron.
Sporting Cristal jugará este domingo 27 de octubre ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo con la necesidad de ganar para pelear por un cupo a la Copa Libertadores.
