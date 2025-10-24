El dos veces campeón con los celestes fue muy crítico también con la actual dirigencia que lidera Joel Raffo.
El dos veces campeón con los celestes fue muy crítico también con la actual dirigencia que lidera Joel Raffo.
Redacción EC
Redacción EC

quedó fuera de la pelea por el título de la Liga 1 Te Apuesto y peligra su participación en torneo internacionales de la próxima temporada, tras perder el último jueves ante Universitario.

LEE TAMBIÉN: Álvaro Barco: “Por sus condiciones y profesionalismo, Álex Valera merece ir a una liga más competitiva”

Al respecto, y como balance del presente celeste, se pronunció el dos veces campeón con la institución rimense, Julio César Antón, quien fue muy crítico con el plantel y la dirigencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

“Hay jugadores que no dan la talla para jugar en el equipo, les pesa la camiseta”, dijo el ‘Artista’, como se le conoce, en entrevista con TV Perú Deportes.

“Creo que no lo están haciendo bien (los dirigentes) porque mira cuántos años quer Cristal ni siquiera es protagonista”, añadió.

ENTREVISTA A ANTÓN

Finalmente, confesó que intentó ingresar al club por unos documentos que necesita para su jubilación, por los años que apotó a la ONP, y no se los entregaron.

MIRA: Paulo Autuori: “Tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, pero en el último tercio no fuimos efectivos”

Sporting Cristal jugará este domingo 27 de octubre ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo con la necesidad de ganar para pelear por un cupo a la Copa Libertadores.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC