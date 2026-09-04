Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Julio César Uribe asumió la exigencia de los hinchas de Sporting Cristal y reconoció que la actualidad deportiva del equipo no responde a las expectativas de la hinchada. En medio del complicado momento que atraviesa la institución y luego de la agresión que sufrió, el Director General de Fútbol celeste dejó un mensaje en el que pidió disculpas y recordó el vínculo histórico que mantiene con el club.

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