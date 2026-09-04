Julio César Uribe asumió la exigencia de los hinchas de Sporting Cristal y reconoció que la actualidad deportiva del equipo no responde a las expectativas de la hinchada. En medio del complicado momento que atraviesa la institución y luego de la agresión que sufrió, el Director General de Fútbol celeste dejó un mensaje en el que pidió disculpas y recordó el vínculo histórico que mantiene con el club.

El exfutbolista, identificado durante gran parte de su carrera con Sporting Cristal, aseguró que entiende los reclamos de los hinchas y que forma parte de su responsabilidad escuchar esas exigencias.

“Les pido disculpas porque ellos esperan más de mí”

Uribe fue claro al referirse a las expectativas que existen sobre su trabajo dentro de la institución. El exjugador reconoció que los hinchas esperan más de él y aceptó las críticas derivadas del presente del equipo.

“Aceptar lo que el hincha exige. Les pido disculpas (a los hinchas) porque ellos esperan más de mí. Yo he venido a honrar mi historia, no a borrarla”, dijo.

Uribe recuerda su vínculo histórico con Sporting Cristal

Más allá del cargo que ocupa actualmente, la relación de Uribe con el club celeste viene desde su infancia. El exfutbolista recordó que llegó a Sporting Cristal cuando apenas tenía 12 años y que la institución tuvo un papel importante en el cumplimiento de sus objetivos profesionales.

Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

“A los doce años ingresé por la puerta por la que hoy ingresa la nueva generación. Soy celeste desde nacimiento y tengo un corazón muy agradecido porque me ayudó a alcanzar mis sueño y también a mi familia”, reveló.

Las palabras de Uribe llegan en un contexto complicado para Sporting Cristal, que no ha conseguido cumplir con las expectativas de sus hinchas.

El dirigente reconoció anteriormente que la situación del club no responde únicamente a lo ocurrido durante su gestión, pues lleva un año como Director General de Fútbol y considera que los problemas vienen de mucho antes.

“Desde mi responsabilidad, le pedimos disculpas a la hinchada, pero tengo un año como director general y nuestro problema es de mucho más tiempo”, confesó.

Uribe marca distancia con la violencia

La exigencia de los hinchas, sin embargo, no debe confundirse con los actos de violencia. Luego de la agresión que sufrió, Uribe sostuvo que las diferencias pueden expresarse y que el desacuerdo es parte del fútbol, pero existe un límite que no debería cruzarse.

“El no estar de acuerdo es una situación que siempre se va a entender, pero llegar al límite de la agresión pasa cualquier línea de la comprensión en quienes nos toca vivir estos momentos”, señaló.

En esa línea, también destacó la importancia del diálogo entre los protagonistas del fútbol y la hinchada.

“En otras oportunidades el diálogo ha sido la vía más saludable. Porque los hinchas son hinchas y nosotros los vamos a reconocer siempre. No podemos que decir que todos los hinchas son así”, sentenció.

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