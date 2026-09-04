Julio César Uribe se pronunció luego del episodio de violencia que sufrió en medio de la complicada actualidad de Sporting Cristal. El actual Director General de Fútbol del club celeste habló sobre lo ocurrido, pidió disculpas a los hinchas por los resultados y defendió su compromiso con la institución que, según recordó, forma parte de su vida desde que era niño.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado por lo ocurrido, Uribe también dejó una reflexión sobre su relación con el fútbol y explicó que, después de todo lo que ha vivido en su carrera, existen momentos fuera de la cancha que actualmente lo conmueven mucho más.

La aparición de Uribe se produjo después de la agresión que sufrió, un hecho que generó rechazo en el ambiente del fútbol peruano y que llevó incluso a Alianza Lima a expresar públicamente su solidaridad con el exfutbolista y entrenador. El cuadro blanquiazul condenó la agresión y sostuvo que la rivalidad deportiva nunca puede justificar un ataque personal.

En ese contexto, Uribe reconoció que los hinchas tienen derecho a cuestionar y exigir mejores resultados, pero marcó una diferencia clara entre la crítica y la violencia. “El no estar de acuerdo es una situación que siempre se va a entender, pero llegar al límite de la agresión pasa cualquier línea de la comprensión en quienes nos toca vivir estos momentos”, señaló.

El exjugador recordó además que el diálogo debe seguir siendo el camino para resolver las diferencias: “En otras oportunidades el diálogo ha sido la vía más saludable. Porque los hinchas son hinchas y nosotros los vamos a reconocer siempre. No podemos que decir que todos los hinchas son así”.

“He venido a honrar mi historia, no a borrarla”

Uribe también asumió su responsabilidad como parte de la actual estructura deportiva de Sporting Cristal y pidió disculpas a los aficionados que esperan mejores resultados del equipo.

Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

“Aceptar lo que el hincha exige. Les pido disculpas (a los hinchas) porque ellos esperan más de mí. Yo he venido a honrar mi historia, no a borrarla”, indicó en conferencia.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un recuerdo de su vínculo con el conjunto rimense, institución a la que llegó cuando apenas tenía 12 años:

“Para recordarle a los hinchas. A los doce años ingresé por la puerta por la que hoy ingresa la nueva generación. Soy celeste desde nacimiento y tengo un corazón muy agradecido porque me ayudó a alcanzar mis sueño y también a mi familia”.

Uribe reconoce que Cristal atraviesa un problema de varios años

El Director General de Fútbol también evitó atribuir exclusivamente a la actual gestión la situación que atraviesa el equipo. “Desde mi responsabilidad, le pedimos disculpas a la hinchada, pero tengo un año como director general y nuestro problema es de mucho más tiempo. Es imposible que el que juega fútbol no quiera ser el mejor, hay factores condicionantes: son seres humanos”, confesó.

Uribe también habló sobre la posibilidad de continuar con el proyecto deportivo de Cristal y destacó la calidad del plantel que tiene actualmente la institución:

“De continuar con el proyecto Cristal seguramente nos vamos a identificar más en las respuestas que buscamos, pero eso el tiempo lo dirá. Lo que me interesa es que el jugador disfrute el fútbol. Tenemos un equipazo con excelentes personas”.

“El fútbol ya me emociona poco”

Uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones llegó cuando Uribe habló de cómo ha cambiado su relación con el fútbol después de tantos años vinculados al deporte.

“A mí el fútbol ya no me emociona mucho, me emociona el abrazo de Yotún con su esposa luego de un año de sufrimiento, lo de Barcos cuando hace gol y se abraza con su esposa. El fútbol ya me emociona poco porque ya lo he vivido todo”, confesó.

Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Pese al complicado momento que atraviesa Sporting Cristal, Uribe sostuvo que uno de sus principales objetivos es que los futbolistas vuelvan a disfrutar dentro del campo y puedan encontrar respuestas deportivas que permitan recuperar el rumbo.

Al mismo tiempo, dejó claro que comprende la exigencia de los hinchas y que las críticas forman parte de la relación entre un club y su hinchada. Sin embargo, pidió que esas diferencias no vuelvan a cruzar la línea de la violencia. Para Uribe, el diálogo debe mantenerse como la principal vía para expresar el desacuerdo.

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