Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Conferencia de prensa del director general del club Sporting Cristal, Julio César Uribe. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Julio César Uribe se pronunció luego del episodio de violencia que sufrió en medio de la complicada actualidad de Sporting Cristal. El actual Director General de Fútbol del club celeste habló sobre lo ocurrido, pidió disculpas a los hinchas por los resultados y defendió su compromiso con la institución que, según recordó, forma parte de su vida desde que era niño.

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