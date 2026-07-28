Sporting Cristal continúa ultimando detalles para uno de los compromisos más importantes de la temporada. En la antesala del decisivo enfrentamiento frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, el director general de fútbol del club, Julio César Uribe, transmitió un mensaje de confianza y destacó la determinación del equipo para buscar la clasificación.

El exfutbolista reconoció la expectativa que existe entre los hinchas, pero remarcó que dentro del plantel también prevalece la convicción de realizar una gran presentación ante el conjunto brasileño.

Sporting Cristal se aferra a la clasificación: Julio César Uribe destaca la convicción del equipo. Foto: Captura de video/Movistar Deportes

“Entendemos lo que significa la ilusión, pero también subrayamos la convicción que tenemos de hacer un gran partido, porque lo vamos a necesitar teniendo al frente a un rival que ya conocemos, como Bragantino. Vamos en la búsqueda de lo mejor para nosotros”, dijo Uribe.

Sporting Cristal afronta un reto clave en la Copa Sudamericana

Uribe señaló que el equipo es consciente de la exigencia que representa enfrentar nuevamente a Bragantino, un rival al que ya conoce y que exigirá el máximo rendimiento de los celestes.

En ese sentido, enfatizó que Sporting Cristal deberá mantener la concentración y ofrecer un partido de alto nivel para alcanzar el objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

🎙️ Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal: "Entendemos lo que significa la ilusión, pero también subrayamos la convicción que tenemos de hacer un gran partido, porque lo vamos a necesitar teniendo al frente a un rival que ya conocemos, como Bragantino.… pic.twitter.com/rmkwGpTlPM — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) July 28, 2026

Sporting Cristal visitará a Bragantino en Brasil en el partido de vuelta de la serie por la Copa Sudamericana, un encuentro decisivo que definirá al equipo clasificado a la siguiente fase del torneo continental. Los celestes buscarán dar el golpe como visitantes frente a un rival al que ya enfrentaron en la ida y que parte como uno de los equipos más competitivos del certamen.

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