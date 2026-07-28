La ilusión de Sporting Cristal sigue intacta: Julio César Uribe anticipa un duro reto frente a Bragantino. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
La ilusión de Sporting Cristal sigue intacta: Julio César Uribe anticipa un duro reto frente a Bragantino. Foto: Captura de video/Movistar Deportes
Por Redacción EC

Sporting Cristal continúa ultimando detalles para uno de los compromisos más importantes de la temporada. En la antesala del decisivo enfrentamiento frente a Bragantino por la Copa Sudamericana, el director general de fútbol del club, Julio César Uribe, transmitió un mensaje de confianza y destacó la determinación del equipo para buscar la clasificación.

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