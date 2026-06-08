Julio César Uribe anunció, a su fiel estilo, una nueva etapa en Sporting Cristal y arrancó con un mensaje frontal. El exfutbolista dejó en claro que su gestión estará marcada por la exigencia, la disciplina y decisiones firmes dentro de la institución, en medio de un contexto deportivo complicado para el club rimense. Uribe dejó una de las frases más contundentes al referirse a la relación que tendrá con los jugadores. “¿A mí qué car...jo me importa que me quieran los jugadores? (...) El jugador que me respete”, señaló, dejando claro que priorizará el compromiso y rendimiento antes que la cercanía personal.

En esa línea, Uribe sostuvo que buscará cambiar dinámicas internas y advirtió que “eso ya se acabó”, asegurando que la exigencia será una prioridad. “Mi camino es de exigencia. No de huev...o ni de pend...das”, señaló. Asimismo agregó: “Porque yo lo respeto, porque yo lo valoro. Y yo voy a poner la cabeza por ellos, y tú tienes que poner la cabeza por la institución. ¿No te gusta? Qué lástima, hermano, yo no soy el malo. Y eso no se maneja con tibieza. Y de repente se ha manejado sin la inteligencia que corresponde”, agregó.

Sobre el trabajo de Jorge Soto y Carlos Lobatón, Uribe remarcó que ambos seguirán vinculados al proyecto deportivo, aunque dejó abierta la posibilidad de redefinir funciones. “Son referentes importantes y tienen un valor ganado. Nadie le puede quitar el valor a ellos, se lo han ganado. Pero tienen que producir más. Y esa decisión la voy a tomar yo, voy a direccionarla de otra forma. Donde sea más productivo en todo este proceso formativo de la institución. Con los jugadores de futuro”, afirmó.

Roberto Mosquera llegará a Sporting Cristal

Uribe también habló sobre la llegada de Roberto Mosquera al Rímac y aseguró que la amistad no condicionará futuras decisiones. “Es mi mejor amigo. Uno de mis tres, cuatro mejores amigos. Y entonces si yo digo, no te dan los resultados, me toca tomar la decisión a mí. ¿Acaso yo voy a ser obtuso o estúpido? Porque es mi amigo, mi hermano, la estás ca...do y no te voy a cambiar. Siendo mi responsabilidad, ¿te tengo que cambiar? ¿Cuál es el problema? Ese es Julio César Uribe”, apuntó.

“O sea, se confunde la amistad. Acá la amistad va acompañada de la capacidad y lo vamos a corroborar. Daremos nuestro mejor esfuerzo para darle esa alegría que ellos merecen”, agregó el ‘diamante’.

Mensaje a la hinchada y promesa de cambiar el rumbo

Uribe reconoció el malestar de los hinchas por el momento deportivo del club y pidió respaldo para esta nueva etapa. Según explicó, el objetivo será recuperar la competitividad y volver a conectar al equipo con los resultados.

“Siempre voy a ser consecuente en ese respeto y valor que tienen en la institución. Pedirle que nos acompañen. Que esperamos cambiar esa ruta que ha generado mucha malestar y encontrarnos con la que le genera alegría, que es el propósito de la vida. Pero con valores y con respeto”, concluyó.