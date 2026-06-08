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Uribe y su fuerte mensaje en Cristal: respeto, exigencia y decisiones sin amistades de por medio. Captura de video
Uribe y su fuerte mensaje en Cristal: respeto, exigencia y decisiones sin amistades de por medio. Captura de video
Por Redacción EC

Julio César Uribe anunció, a su fiel estilo, una nueva etapa en Sporting Cristal y arrancó con un mensaje frontal. El exfutbolista dejó en claro que su gestión estará marcada por la exigencia, la disciplina y decisiones firmes dentro de la institución, en medio de un contexto deportivo complicado para el club rimense. Uribe dejó una de las frases más contundentes al referirse a la relación que tendrá con los jugadores. “¿A mí qué car...jo me importa que me quieran los jugadores? (...) El jugador que me respete”, señaló, dejando claro que priorizará el compromiso y rendimiento antes que la cercanía personal.

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