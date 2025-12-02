Cliver Huamán Sánchez, más conocido como ‘Pol Deportes’, se hizo viral en estos días a nivel mundial tras subir a un cerro para narrar la final de la Copa Libertadores 2025. Por ello, el pequeño narrado de Andahuaylas, fue invitado por la Liga 1 para el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima en el Estadio Nacional.

En la previa del encuentro, Julio César Uribe, ídolo rimenses y ahora director general de fútbol, tuvo un obsequio para Cliver. El ‘Diamante’ aprovechó en saludar y felicitar al pequeño relator.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

#LAPREVIA OBSEQUIO DE JULIO CÉSAR URIBE PARA EL NARRADOR MÁS JOVEN DEL PERÚ



⚽ POL DEPORTES: "Mi papá es hincha de Sporting Cristal"#SportingCristal vs #AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #PlayoffL1MAX #Semifinales pic.twitter.com/X9D6FJxad4 — L1MAX (@L1MAX_) December 3, 2025

Por su parte, ‘Pol Deportes’ no dudó en contar que su padre es hincha de Sporting Cristal, por lo que el obsegui de Uribe tomó más relevancia.

Asimismo, Peter Arévalo invita a la cabina a CliverHuamán Sánchez para la narración del Sporting Cristal vs Alianza Lima.