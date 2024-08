En Sporting Cristal, Julio César Uribe es más que un nombre: es sinónimo de respeto y admiración. No en vano, una de las tribunas del Estadio Alberto Gallardo lleva su nombre. El ‘Diamante’, reconocido por su honestidad y frontalidad, siempre ha expresado sus opiniones sin filtros, incluso cuando estas van en contra de la corriente. En esta ocasión, la leyenda celeste conversó con El Comercio para analizar las chances de Sporting Cristal en su partido contra Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura. Uribe considera al equipo dirigido por Guillermo Farré como el favorito y destacó el gran momento de Martín Cauteruccio, a quien calificó como uno de los mejores delanteros que ha tenido el club en su historia.

Julio César Uribe conversó con El Comercio sobre el presente de Sporting Cristal de cara al partido con Alianza Lima. (Foto: Hugo Pérez/GEC)

-¿Qué tal se vive la previa de estos partidos entre Sporting Cristal y Alianza Lima?

El nivel de responsabilidad que implica ser profesional siempre es máximo. Cada jugador debe aportar al equipo lo necesario para superar a sus rivales, quienes también buscan la victoria. Un jugador vive del fútbol y debe dedicarse plenamente a él, especialmente cuando se enfrenta a equipos importantes como Alianza Lima, que siempre están en la cima. Universitario, Alianza y Cristal son los clubes que más campeonatos han ganado en nuestra historia, y son los que han escrito las páginas más destacadas de nuestro fútbol. Por eso, el objetivo es seguir escribiendo nuevas páginas de éxito y superar a aquellos que han ganado más campeonatos, ya sean uno, dos, tres o cuatro más.

-Estos partidos suelen encender mucho a los hinchas. ¿Era así en sus tiempos también?

Sí, en mi época también había gran emoción, pero no era tan confrontacional. Las barras alentaban a sus equipos con respeto. Hoy en día, parece que se ha perdido ese valor, y la interacción entre hinchas se ha vuelto más conflictiva. Es excelente que los hinchas de Alianza y de Cristal apoyen a sus equipos, pero cuando se permite que estas confrontaciones se intensifiquen sin intervención, el riesgo de conflicto aumenta constantemente, tanto en el día a día como en cada partido.

-¿Quién llega en mejor forma para este partido, Cristal o Alianza? ¿O no se toma mucho en cuenta el estado actual de los equipos en estos partidos especiales?

Aunque ambos equipos son grandes y este partido es especial, el estado actual de cada uno sí tiene su relevancia. Cristal llega con una estructura más estable; a pesar de algunas salidas importantes, ha mantenido su sistema y funcionamiento como equipo. En cambio, Alianza Lima está en un proceso de adaptación con un nuevo técnico, lo que puede generar algunas dificultades. Aunque Alianza tiene jugadores de gran calidad, la falta de cohesión como equipo puede ser un desafío. En resumen, Cristal parece tener una ventaja por su estabilidad y continuidad en el sistema, mientras que Alianza todavía está ajustándose.

Sporting Cristal llega para enfrentar a Alianza Lima tras empatar de visita ante Atlético Grau en el Torneo Clausura. (Foto: Prensa SC)

-¿Cuál es su análisis de Sporting Cristal en el inicio del Torneo Clausura, con el nuevo entrenador Guillermo Farré al mando de los celestes?

Sporting Cristal ha mantenido el buen nivel que venía mostrando anteriormente. Las decisiones dirigenciales, aunque puedan ser discutibles, deben ser respetadas. En mi opinión, un cambio de técnico por una diferencia de goles no parece justificado; seguramente hubo otras razones subyacentes. El plantel sigue siendo el mismo que bajo el anterior entrenador y cuenta con los recursos necesarios para salir campeón. Es un equipo equilibrado en defensa y ataque, y en el fútbol moderno, las estrategias y conceptos se manejan de manera bastante similar.

-¿Cómo puede afectar a Sporting Cristal la ausencia de jugadores clave como Ignacio Da Silva y Joao Grimaldo en esta clase de partidos?

Aunque Ignacio Da Silva y Joao Grimaldo fueron jugadores clave y realizaron un excelente trabajo, el equipo ha sabido reforzarse de manera efectiva. Ahora cuentan con Martín Cauteruccio, un gran goleador que marca la diferencia con su cuota productiva impecable, algo que quizás faltaba antes. Además, han incorporado a Pacheco, quien ocupa la posición que tenía Grimaldo, y a González, un jugador versátil que puede desempeñarse tanto por la derecha como por la izquierda. También se ha sumado Iberico, quien debutó conmigo en San Martín en 2014 y es un profesional destacado, junto con ‘Canchita’ González, otra valiosa incorporación. Sporting Cristal ha tomado decisiones estratégicas para reemplazar a los jugadores que se fueron, demostrando profesionalismo y una planificación cuidadosa. Estos fichajes están marcando un rumbo positivo para la institución rimense.

Fichajes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Jugador Posición Club de procedencia Christofer Gonzales Mediocampista Universitario (Perú) Franco Romero Defensa Nacional (Uruguay) Lusi Iberico Extremo Riga (Letonia)

-¿Cree que el plantel de Sporting Cristal de este año es superior al de temporadas anteriores, donde no lograron el título?

Todos los equipos han hecho buenos refuerzos, especialmente los que están en la cima. Melgar, por ejemplo, ha mejorado notablemente con la llegada de Valencia. Sporting Cristal siempre ha contado con planteles de gran calidad a lo largo de su historia, al igual que Alianza Lima y Universitario. Estos clubes han sido fundamentales en la historia del fútbol peruano. Comparar si uno es mejor que otro en distintos momentos es algo natural y no se puede evitar. En definitiva, la calidad de los planteles puede variar con el tiempo, pero la historia y el nivel siempre han sido altos.

-¿Ha visto alguna vez en Sporting Cristal un delantero con la jerarquía de Martín Cauteruccio?

Martín Cauteruccio podría ser uno de los mejores delanteros que ha llegado a Sporting Cristal, si no el mejor. Su capacidad para estar en el lugar justo en el momento preciso es impresionante. Tiene una habilidad increíble para definir con precisión, ya sea con el pie o de cabeza. Recuerdo un gol en el que, a pesar de ser diestro, marcó con el perfil izquierdo, mostrando su calidad y versatilidad. A sus 37 años, está en el ocaso de su carrera, pero su rendimiento es excepcional. Aunque no he seguido toda su trayectoria, lo que está haciendo en Cristal es digno de un crack.

-¿Qué tan importante es contar con un jugador de la clase de Martín Cauteruccio para un partido de la magnitud del enfrentamiento contra Alianza Lima?

La importancia de un jugador como Cauteruccio en un partido de este calibre es enorme. Su principal responsabilidad es marcar goles, pero también contribuye con su movimiento, descarga y juego en general. Su capacidad para crear y aprovechar oportunidades es crucial. Sin embargo, un delantero de su nivel también enfrenta un desafío: la defensa rival. Alianza Lima tiene los argumentos para limitar a un goleador de su calibre. Un verdadero crack puede superar incluso las defensas más sólidas, mientras que un buen jugador puede verse neutralizado. La diferencia radica en la habilidad para adaptarse y seguir marcando la diferencia, algo que define a los jugadores superlativos. En definitiva, tener a Cauteruccio en el equipo ofrece una ventaja significativa, pero su desempeño dependerá en gran medida de cómo maneje la defensa rival.

-El 61% de los goles de Sporting Cristal en el Clausura lo ha marcado Cauteruccio. ¿El club rimense depende demasiado de su goleador?

Personalmente, no creo que Sporting Cristal dependa exclusivamente de Cauteruccio. La clave está en el funcionamiento del equipo en su conjunto. Cauteruccio es el definidor, pero su rol depende de la capacidad del equipo para crear oportunidades. Necesita el apoyo de jugadores como González, ‘Canchita’ González, Távara o Pretel, quienes deben cumplir sus funciones para generar esas posibilidades de gol. Cada jugador tiene un rol específico, y el éxito del equipo depende de que todos cumplan con su parte para superar a un adversario que también busca el mismo objetivo.

-Y al frente tienen a Hernán Barcos, que a pesar de los años sigue siendo un goleador destacado de Alianza Lima...

Hernán Barcos es un gran profesional y un excelente goleador. Su desempeño en Alianza Lima es digno de reconocimiento. Sin embargo, al igual que Cauteruccio, Barcos también ha tenido partidos en los que no ha logrado concretar. Esto no se debe a una falta de capacidad, sino a que el adversario supo controlarlo, limitando su movilidad y tiempo, algo que es natural en el fútbol. A medida que pasan los años, estos factores pueden influir, pero eso no resta mérito al trabajo sobresaliente de Hernán en Alianza Lima. Su habilidad, esfuerzo y profesionalismo continúan siendo notables, y cualquier persona sensata en el fútbol lo reconocerá.

-¿Cómo percibe la relación actual entre la hinchada y la directiva de Sporting Cristal?

La relación no es la mejor, pero tampoco es la peor. El hincha tiene su propio razonamiento y hay que respetarlo. El hincha, como siempre he dicho, es fundamental para el club; no se le pide nada, se le da todo. Su perspectiva puede ser muy diferente a la de los protagonistas, entrenadores y directivos. En un entorno donde cada uno tiene su propio rol, es crucial entender y respetar las posiciones y necesidades de los demás. Desafortunadamente, esta empatía a menudo falta. Si los dirigentes analizan cómo mejorar esta relación, sería muy beneficioso para el club. Todo lo que contribuya al bienestar del club es bienvenido.

Sporting Cristal jugará solo con hinhcada local ante Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

-¿Qué le hace sentir que Sporting Cristal siga peleando por cosas importantes y mantenga una fuerte presencia de jugadores de su cantera?

Es fundamental encontrar el reconocimiento y la valoración en nuestra sociedad, especialmente en el ámbito deportivo. La actual gestión, liderada por Joel Raffo y su junta directiva, está demostrando coherencia y compromiso con la grandeza del club. Están manejando bien las cosas, y eso es evidente. Como hincha, trato de entender las preocupaciones del aficionado, pero también reconozco el buen trabajo de los dirigentes. El club ha crecido en infraestructura, ha alineado su metodología y está alcanzando los resultados que históricamente le corresponden. Estos avances me dan tranquilidad y confianza en que están haciendo bien su trabajo, a la altura de la historia del club.

-¿Le gustaría regresar a Sporting Cristal?

Mi filosofía de vida siempre ha sido sumar y multiplicar, nunca restar ni dividir. Esto me ha llevado a ser altruista y positivo, y me ha ayudado a alcanzar mis sueños. Mi compromiso actual es apoyar a los jugadores en formación para que logren sus metas y hagan felices a sus familias. Si algún día surge la oportunidad de regresar a Sporting Cristal, sería bienvenido, pero mi principal motivación ahora es ayudar a los jóvenes a superar el camino que yo recorrí, guiándolos de la mejor manera posible para que alcancen el éxito y mejoren la historia del club.

-Según lo que ha visto de Joao Grimaldo, la última venta importante de Sporting Cristal, ¿considera que tiene todo lo necesario para triunfar en Europa?

Sí, Grimaldo tiene todo lo necesario para triunfar en Europa. Su conducta y profesionalismo son ejemplares. A nivel personal y profesional, está bien preparado, con una mentalidad sólida y cualidades destacadas. La adaptación es clave, pero con su calidad y actitud impecable, está en una excelente posición para integrarse y prosperar en el fútbol europeo. Todo lo que se necesita para tener éxito en ese entorno competitivo, lo tiene. Por eso, creo que su formación y preparación lo han preparado bien para este desafío.

Joao Grimaldo llegó a Partizán desde el Sporting Cristal. (Web de Partizán)

-¿Cuál es su pronostico para el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima?

Mi pronóstico es que Cristal ganará. Aunque soy un hincha confeso de Cristal, el análisis va más allá de la afinidad. Cristal tiene todos los argumentos para llevarse el triunfo, especialmente por su estabilidad y entendimiento del juego. Sin embargo, no se debe subestimar a Alianza, que también tiene su potencial. En el último partido contra el ADT, Alianza creó seis oportunidades claras, aunque solo convirtió una. Esto demuestra que tienen capacidad ofensiva. La clave para Cristal será mantener su solidez defensiva y aprovechar sus oportunidades. Aunque el partido está abierto y cualquiera de los dos equipos podría ganarlo, me inclino por Cristal debido a su claridad en el juego y su estructura bien definida.