Sporting Cristal no gana hace cuatro fechas y, tras un gran inicio en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, ahora se ve relegado en la tabla de posiciones.
LEE TAMBIÉN: Paulo Autuori: “En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación”
Al respecto, el director general de fútbol celeste, Julio César Uribe, se refirió al presente deportivo del club y cree que aún siguen en carrera por el segundo torneo del año.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía, vamos a ver al final la suma”, dijo Uribe en Exitosa Deportes.
MIRA: Paolo Guerrero sorprende al primer paciente que supera la leucemia en nuestro país en 2025
Me incomoda el cuarto y todos estamos trabajando para que sea el primero”.
“Ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él”, añadió el ídolo celeste.
MIRA: Erick Noriega y su contundente mensaje tras cometer dos penales en el ‘clásico gaúcho’ con Gremio
Sporting Cristal descansará en la fecha 11 del campeonato, y luego retomará acciones el próximo lunes 29 de setiembre ante Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC