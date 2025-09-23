El Director General de Fútbol de Sporting Cristal compartió su análisis del presente deportivo del club rimense.
El Director General de Fútbol de Sporting Cristal compartió su análisis del presente deportivo del club rimense.
no gana hace cuatro fechas y, tras un gran inicio en el Torneo Clausura de la , ahora se ve relegado en la tabla de posiciones.

Al respecto, el director general de fútbol celeste, Julio César Uribe, se refirió al presente deportivo del club y cree que aún siguen en carrera por el segundo torneo del año.

“No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía, vamos a ver al final la suma”, dijo Uribe en Exitosa Deportes.

Me incomoda el cuarto y todos estamos trabajando para que sea el primero”.

“Ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él”, añadió el ídolo celeste.

Sporting Cristal descansará en la fecha 11 del campeonato, y luego retomará acciones el próximo lunes 29 de setiembre ante Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo.

