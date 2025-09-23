Sporting Cristal no gana hace cuatro fechas y, tras un gran inicio en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, ahora se ve relegado en la tabla de posiciones.

Al respecto, el director general de fútbol celeste, Julio César Uribe, se refirió al presente deportivo del club y cree que aún siguen en carrera por el segundo torneo del año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“No hemos desistido del objetivo, aún nos quedan 24 puntos en juego y nadie se puede sentir campeón todavía, vamos a ver al final la suma”, dijo Uribe en Exitosa Deportes.

Me incomoda el cuarto y todos estamos trabajando para que sea el primero”.

“Ahora debemos estar más fuertes que nunca para superar las adversidades dentro del campo y fuera de él”, añadió el ídolo celeste.

Sporting Cristal descansará en la fecha 11 del campeonato, y luego retomará acciones el próximo lunes 29 de setiembre ante Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.