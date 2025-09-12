Julio César Uribe, director general de fútbol e ídolo de Sporting Cristal, se refirió a la ausencia de las convocatorias para los partidos de uno de los refuerzos para el Torneo Clausura: Cristian Benavente.

‘El Chaval’ aseguró en la conferencia de prensa de su presentación que se encontraba en óptimas condiciones, pero no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Paulo Autuori.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Está adaptándose a un ritmo, a un concepto y forma de juego. Cuando sea requerido no tengo dudas que lo va a hacer. Tiene todas las cualidades y su momento va a llegar”, dijo Uribe en declaraciones a L1 Max.

“Si se incorporó es porque se sabe que va a ser útil. En un campeonato hay muchos imprevistos y se tiene que tener plan A, B y C para que el equipo sostenga su productividad y la búsqueda del objetivo institucional. añadió ‘El Diamante’.

Sporting Cristal visitará a Cusco FC este domingo desde las 5:30 p.m. y se espera que Benavente viaje con el plantel, para disputar la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.