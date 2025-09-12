Pese a ser uno de los refuerzos para el Torneo Clausura, no ha sido considerado hasta el momento por el entrenador Paulo Autuori.
Pese a ser uno de los refuerzos para el Torneo Clausura, no ha sido considerado hasta el momento por el entrenador Paulo Autuori.
Redacción EC
Redacción EC

, director general de fútbol e ídolo de Sporting Cristal, se refirió a la ausencia de las convocatorias para los partidos de uno de los refuerzos para el Torneo Clausura: .

LEE TAMBIÉN: Alianza Lima: con dupla de centrales inédita, el posible 11 blanquiazul ante Deportivo Garcilaso en Matute

‘El Chaval’ aseguró en la conferencia de prensa de su presentación que se encontraba en óptimas condiciones, pero no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Paulo Autuori.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

“Está adaptándose a un ritmo, a un concepto y forma de juego. Cuando sea requerido no tengo dudas que lo va a hacer. Tiene todas las cualidades y su momento va a llegar”, dijo Uribe en declaraciones a L1 Max.

MIRA: Miguel Araujo superó lesión a la muñeca y vuelve al 11 de Sporting Cristal ante Cusco FC

“Si se incorporó es porque se sabe que va a ser útil. En un campeonato hay muchos imprevistos y se tiene que tener plan A, B y C para que el equipo sostenga su productividad y la búsqueda del objetivo institucional. añadió ‘El Diamante’.

MIRA: Universidad de Chile y una sensible baja confirmada para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana

Sporting Cristal visitará a Cusco FC este domingo desde las 5:30 p.m. y se espera que Benavente viaje con el plantel, para disputar la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC