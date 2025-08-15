Julio César Uribe, en conferencia de prensa, se pronunció sobre la permanencia del defensor Jhilmar Lora en Sporting Cristal, quien no ha tenido minutos ni ha sido considerado en lista para los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero sobre su lesión: “Todavía no se ha hecho la resonancia, pero seguramente ahora es desgarro” | VIDEO
El Director General de Fútbol celeste remarcó que sigue entrenando a la par de sus compañeros, a la espera de que el entrenador Paulo Autuori decida contar nuevamente con él.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Jhilmar Lora sigue siendo parte del plantel, simplemente en este momento no es tenido en cuenta”, asegurpo Uribe.
MIRA: Jorge Fossati explicó cambio de Rodrigo Ureña: “Tuvo un apretón en el gemelo que fue creciendo durante el primer tiempo”
“Dependerá siempre de él de que el técnico le dé la oportunidad como la ha tenido en su momento y es lo que nosotros deseamos, poder recuperarlo, añadió el ‘Diamente’ durante la presentación del delantero brasileño Felipe Vizeu.
Sporting Cristal es uno de los líderes del campeonato y este sábado se enfrentará en Juliaca a Binacional, por la sexta fecha del Torneo Clausura.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC