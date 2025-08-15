Julio César Uribe, en conferencia de prensa, se pronunció sobre la permanencia del defensor Jhilmar Lora en Sporting Cristal, quien no ha tenido minutos ni ha sido considerado en lista para los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

El Director General de Fútbol celeste remarcó que sigue entrenando a la par de sus compañeros, a la espera de que el entrenador Paulo Autuori decida contar nuevamente con él.

“Jhilmar Lora sigue siendo parte del plantel, simplemente en este momento no es tenido en cuenta”, asegurpo Uribe.

“Dependerá siempre de él de que el técnico le dé la oportunidad como la ha tenido en su momento y es lo que nosotros deseamos, poder recuperarlo, añadió el ‘Diamente’ durante la presentación del delantero brasileño Felipe Vizeu.

Sporting Cristal es uno de los líderes del campeonato y este sábado se enfrentará en Juliaca a Binacional, por la sexta fecha del Torneo Clausura.

