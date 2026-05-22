El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció a su llegada a Lima luego de la derrota del cuadro celeste frente a Junior de Barranquilla y dejó un mensaje dirigido a la hinchada en medio del complicado momento deportivo.

El exfutbolista y referente histórico del club reconoció el malestar de los rimenses, aunque remarcó que dentro de la institución existe total respeto hacia todos los hinchas, independientemente de sus críticas o apoyo.

Uribe aseguró que comprende la incomodidad de un sector de los hinchas por los recientes resultados de Sporting Cristal y destacó la importancia que tienen para la institución.

“Al hincha, ya lo he dicho y lo voy a repetir, es lo que más respeto y lo que más valoro. No puedo hablar de todos los hinchas, hay un sector que está más incómodo que otros, unos comprenden más que otros, y también lo entendemos”, manifestó.

El delantero del Junior, Joel Canchimbo (n.º 21), se prepara para disparar durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Junior de Colombia y el Sporting Cristal de Perú, disputado en el estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena, en el departamento de Bolívar (Colombia), el 20 de mayo de 2026. (Foto de Manuel PEDRAZA / AFP) / MANUEL PEDRAZA

“No los vamos a huev...”

Durante sus declaraciones, Julio César Uribe dejó en claro que el club no buscará enfrentarse con sus seguidores pese a las críticas recibidas.

“No hacemos excepciones. Al hincha que apoya y al que no, lo vamos a respetar y valorar siempre. No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución y no los vamos a huev..., si es lo que quieren escuchar en criollo”, expresó.

“Al hincha es lo que más respeto, y no puedo hablar de todos, hay un sector que están más incómodos que otros y también los entendemos. NO LOS VAMOS A HUEVEA*”



Julio César Uribe, Director general de fútbol Sporting Cristal



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Además, señaló que dentro del club existe la misma molestia por los resultados obtenidos en las últimas semanas.

“Tenemos la misma bronca o más que ellos, pero hay que respetar las instancias”, agregó el director general de fútbol de Sporting Cristal.