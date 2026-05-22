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El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció a su llegada a Lima luego de la derrota del cuadro celeste frente a Junior de Barranquilla y dejó un mensaje dirigido a la hinchada en medio del complicado momento deportivo.
El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció a su llegada a Lima luego de la derrota del cuadro celeste frente a Junior de Barranquilla y dejó un mensaje dirigido a la hinchada en medio del complicado momento deportivo.
El exfutbolista y referente histórico del club reconoció el malestar de los rimenses, aunque remarcó que dentro de la institución existe total respeto hacia todos los hinchas, independientemente de sus críticas o apoyo.
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Uribe aseguró que comprende la incomodidad de un sector de los hinchas por los recientes resultados de Sporting Cristal y destacó la importancia que tienen para la institución.
“Al hincha, ya lo he dicho y lo voy a repetir, es lo que más respeto y lo que más valoro. No puedo hablar de todos los hinchas, hay un sector que está más incómodo que otros, unos comprenden más que otros, y también lo entendemos”, manifestó.
“No los vamos a huev...”
Durante sus declaraciones, Julio César Uribe dejó en claro que el club no buscará enfrentarse con sus seguidores pese a las críticas recibidas.
“No hacemos excepciones. Al hincha que apoya y al que no, lo vamos a respetar y valorar siempre. No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución y no los vamos a huev..., si es lo que quieren escuchar en criollo”, expresó.
“Al hincha es lo que más respeto, y no puedo hablar de todos, hay un sector que están más incómodos que otros y también los entendemos. NO LOS VAMOS A HUEVEA*”— Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 22, 2026
Julio César Uribe, Director general de fútbol Sporting Cristal
📹 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/wjNqviQ4f9
Además, señaló que dentro del club existe la misma molestia por los resultados obtenidos en las últimas semanas.
“Tenemos la misma bronca o más que ellos, pero hay que respetar las instancias”, agregó el director general de fútbol de Sporting Cristal.
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