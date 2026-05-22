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Julio César Uribe envió firme mensaje a la hinchada de Sporting Cristal tras caída ante Junior. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Julio César Uribe envió firme mensaje a la hinchada de Sporting Cristal tras caída ante Junior. Foto: Captura de video/@JaxLatinMedia/X
Por Redacción EC

El director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció a su llegada a Lima luego de la derrota del cuadro celeste frente a Junior de Barranquilla y dejó un mensaje dirigido a la hinchada en medio del complicado momento deportivo.

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