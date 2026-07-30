Uribe habló del arbitraje, los refuerzos y el clásico ante Universitario tras la eliminación celeste. Foto: @jordyxflores
Uribe habló del arbitraje, los refuerzos y el clásico ante Universitario tras la eliminación celeste. Foto: @jordyxflores
Por Redacción EC

El director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció luego de la eliminación del conjunto celeste en la Copa Sudamericana y aseguró que, pese al resultado, el equipo mostró una evolución futbolística. Además, afirmó que el principal objetivo será pelear el Torneo Clausura.

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