El director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció luego de la eliminación del conjunto celeste en la Copa Sudamericana y aseguró que, pese al resultado, el equipo mostró una evolución futbolística. Además, afirmó que el principal objetivo será pelear el Torneo Clausura.

Uribe destacó la actitud mostrada por los jugadores frente a RB Bragantino y descartó cualquier tipo de reproche hacia el equipo: “Hemos intentado seguir avanzando, no se ha podido, pero no hay reproches en el plano aptitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando. A partir de allí nos enfocamos ahora en este Torneo Clausura para cumplir el objetivo que tenemos establecido”.

Sporting Cristal. (Foto: Getty Images) / NELSON ALMEIDA

Asimismo, el director sostuvo que el grupo continúa mostrando señales de crecimiento y que el trabajo realizado debe servir como base para afrontar el campeonato local.

Criticó la expulsión de Martín Távara y la actuación del VAR

Uno de los temas que abordó fue la expulsión de Martín Távara, decisión arbitral que Sporting Cristal considera equivocada y por la que presentó un reclamo.

“No hemos generado mucho, hay que ser objetivos y reales; no somos emotivos, somos analíticos. La expulsión de Martín Távara no es correcta, él llega primero a la pelota y por inercia se lleva al jugador. El VAR pudo intervenir y no lo hizo. Son cosas del fútbol, pero estamos consignando nuestra disconformidad con situaciones en las que el VAR debe actuar”, señaló Uribe a la prensa.

Asimismo, indicó que el empate habría reflejado mejor lo ocurrido durante el encuentro.

Por otro lado, Julio César Uribe también confirmó que el club se encuentra próximo a completar la llegada del último refuerzo previsto para este mercado de pases.

“Hemos cumplido con lo que habíamos dicho sobre la llegada de cuatro jugadores. Hay uno que en los próximos días debemos resolver, pero más allá de tenerlos como posibilidad, queremos que lleguen en condiciones”, dijo el dirigente, quien además señaló que la intención es incorporar futbolistas que puedan aportar de inmediato al equipo.

Julio César Uribe Director de Sporting Cristal: "El empate era lo mas justo".#SportingCristal pic.twitter.com/m6cCZDBqS7 — Jordy Flores (@jordyxflores) July 30, 2026

El clásico ante Universitario será un partido clave

Finalmente, Uribe reconoció la importancia de los próximos compromisos de Sporting Cristal y destacó que el clásico frente a Universitario marcará un momento decisivo en la temporada.

“Son momentos bisagra. El partido con Juan Pablo II será difícil, como todos los del Clausura, pero el encuentro con la ‘U’ marcará un antes y un después, y tenemos que resolverlo de buena manera”, puntualizó.

Con la eliminación internacional ya consumada, Sporting Cristal concentrará todos sus esfuerzos en el Torneo Clausura, donde buscará mantenerse en la pelea por el título nacional.

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