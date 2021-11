Conforme a los criterios de Saber más

La tensión se sigue prolongando en la Federación Peruana de Fútbol. En octubre de este año, la entidad liderada por Agustín Lozano anunció la aprobación de los nuevos estatutos con amplía mayoría, pero nuevamente -como ya sucedió en el 2019- será el TAS quien tenga la última palabra.

En un principio, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar se manifestaron en contra de los acuerdos que se tomaron en la última Asamblea de Bases Extraordinaria de la FPF debido a las “irregularidades y circunstancias que no se ajustan a derecho”. A ellos se sumó Cienciano y, recientemente, los cuatro clubes comunicaron la presentación de una demanda ante el TAS.

La FPF no tardó en responder y aseguró que la Asamblea se desarrolló dentro del marco legal con una aprobación altamente mayoritaria (90%), la cual defenderá durante el proceso. Es así como, nuevamente, un caso del fútbol peruano se debe resolver en un tribunal internacional.

En ese sentido, conversamos con el abogado peruano Julio García, representante de los cuatro clubes en cuestión ante el TAS. Quien es conocido por haber liderado la defensa de Paolo Guerrero en el Tribunal Federal Suizo para que el ‘Depredador’ pueda disputar el Mundial Rusia 2018 -además de haber trabajado en la representación jurídica de otros asuntos-, nos dio mayores detalles sobre el caso que ahora está liderando, la respuesta que se espera tener en el futuro y las posibles repercusiones en la FPF con el posible fallo.

—Al final se concretó la demanda ante el TAS después de semanas trabajando en ello. ¿Cómo se sumó Cienciano al reclamo?

Recordemos que ya se había presentado anteriormente un reclamo por el tema de la impugnación de la convocatoria de las elecciones y, desde ahí, habían quedado algunos clubes en comunicación. De esta manera, los tres clubes originales ya habían venido trabajando desde hace dos años. Melgar había estado presente en la impugnación original. Pese a que no firmó, siempre estuvo y fue parte de los clubes que reclamaron. Entonces a la participación de Melgar se añadió Cienciano, que no participó en la Asamblea de Bases, pero tiene el derecho obviamente concedido por el código civil peruano. Cuando se les hizo saber cuáles eran los motivos para impugnar coincidieron y Cienciano se sumó a la impugnación que están presentando los clubes.

—¿Cuáles son específicamente las razones de este nuevo reclamo ante el TAS?

Al inicio de la Asamblea, hubo oportunidad de poder alertar que los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar estaban juntos y contaban con la participación de un notario que iba a certificar la grabación de todo lo que ocurriera . Eso se le avisó a todos. Entonces, está certificado que no se le permitió el uso de la palabra a los clubes al momento en que se puso a votación los nuevos estatutos. Está certificado que, una vez que el estatuto se aprobó, no se permitió a los clubes manifestar su disconformidad con la forma en la que se había llevado.

El otro elemento importante era que se le quería hacer conocer a la asamblea que había un error en la convocatoria. Llamémosle error, por no asumir que hubo una intencionalidad en ello, en que el TAS había expresamente declarado la nulidad del acuerdo que se adoptó en el 2019 de modificar el texto del borrador del estatuto para incorporar una restricción a la candidatura a la presidencia de la Federación por parte de los grupos de interés. Es decir, todos los nuevos grupos y actores del fútbol pueden presentar candidatos para integrar la lista para cualquier posición de la junta directiva, menos para presidente.

Esa restricción para postular al cargo de presidente que se introdujo a última hora en la asamblea del 14 de octubre del 2019, el TAS lo declaró nulo expresamente. A pesar de ello, el proyecto del estatuto que se sometió a votación no había corregido o contemplado esa disposición. Ese es el otro tema que también motiva la apelación y otros aspectos circundantes que van a terminar de confirmarse con los documentos que va a tener que entregar la Federación, como se ha solicitado.

—¿Con estos nuevos estatutos, se podría asegurar que el presidente Agustín Lozano busca nuevamente reelegirse?

En realidad, lo que quedaba claro es que la puerta que tenían que pasar quienes querían postular a la presidencia de la FPF se hizo más angosta en vez de hacerse más ancha. Obviamente, eso favorece a quien esté en el control y quiera reelegirse . Eso es una ventaja. Ahora, ¿por qué no competir en igualdad de condiciones? Es una cosa que no se entiende. No hay una razón. Entonces, uno puede terminar concluyendo lo que acabas de preguntar. Es decir, pareciera que esto confirma la tesis de que quiere reelegirse.

—La FPF asegura que la asamblea se desarrolló en absoluta legalidad y se basa en la gran mayoría que estuvo a su favor en la votación. ¿Qué puede decir al respecto? ¿Y qué relación tiene este reclamo con el del 2019?

En esencia, es lo mismo que ocurrió en el 2019. Acá no hay ningún interés como pareciera sugerir el comunicado que hizo la FPF del sábado (…) Solo queremos que se sigan las reglas establecidas ya en el proceso y que se haga todo bien. Por supuesto que hay coincidencia en la finalidad. Pero hay que respetar el debido proceso, hay que respetar los derechos. La Federación dice “hay que respetar al 90% de los que votaron”. Esa afirmación contiene un tema, quizás, de filosofía. En democracia, los derechos de la minoría son tan importantes como los de la mayoría. Respetar los derechos de la mayoría es lo más fácil; respetar los derechos de la minoría es una obligación que tiene que garantizar quien usa el poder. Entonces, ese comunicado describe esa filosofía diferente. Hay que respetar los derechos de todos (…) Si se hizo mal el proceso de aprobación, por supuesto que hay que corregir. Ese es el punto. Además, el hecho de haber contado con la participación de un notario va a ayudar a que se pueda tener total certeza que lo que se ha denunciado en verdad ocurrió, que se irrespetaron los derechos de los asambleístas.

—¿Entre los objetivos de este reclamo, se busca la salida de Agustín Lozano?

La salida del señor Lozano no es consecuencia directa de esto. No es exactamente lo que se busca. Pero, en su momento, FIFA va a tener que analizar lo que está ocurriendo y tomar una decisión, porque ya no es la primera vez que las cosas se hacen mal . Si finalmente tenemos la razón, sería la segunda, tercera o cuarta vez que las cosas se hacen mal. Y no logramos lo que todos queremos, que es un nuevo estatuto, pero bien manejado, fruto de un proceso que cumpla con las reglas.

—¿Se busca que en la asamblea participen solo clubes de Primera División?

No, en absoluto. El TAS ha declarado nulo el Estatuto del 2019. El nuevo Estatuto se tiene que aprobar entonces siguiendo el Estatuto del 2009, que tiene problemas para el Estado Peruano. Por ello, en este momento, no existe. Entonces, tendríamos que ir al Estatuto del 1996. En lo que son iguales el Estatuto de 2009 y de 1996 es que ambos contemplan la participación solo de clubes de Primera División, porque así se hizo.

No se busca que sigan adelante los clubes de Primera. Lo que se busca es que se incorpore a todos los que tienen que incorporarse. Es más, en el análisis específico se está realizando para poder tener absolutamente claro e ilustrar al TAS, en este caso, sobre los derechos que los clubes de Segunda División tienen también . Entonces, se está tratando de hacer lo más pulcro en el análisis. Pero el análisis se restringe no a una intencionalidad, sino a lo que digan las reglas para lograr que el acuerdo que se adopte -de incorporar a los nuevos miembros- no tenga ningún espacio para la nulidad. Que sea todo de la manera pulcra en la que deben hacerse siempre las cosas a nivel de una institución seria como la Federación Peruana de Fútbol.

—¿Cómo se puede solucionar este problema que se ha vuelto constante en los últimos años?

Debería resolverse aplicando las reglas tal cual están escritas. Si en este momento los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal, Melgar y Cienciano están apelando es porque esas reglas no se están cumpliendo . El segundo paso para salir de crisis es, eventualmente, intentar ponerse de acuerdo en un gran objetivo, que es lograr el funcionamiento adecuado de la Federación. El tercer punto es que si esto no camina, FIFA ponga atención al caso peruano y encuentre una solución concreta. Ha ocurrido en otros lugares que FIFA ha dejado de lado a los órganos vigentes en el gobierno y ha nominado las Comisiones Normalizadoras, que buscan establecer nuevas reglas y la vuelta a la normalidad.

—¿Qué representaría contar con una Comisión Normalizadora en Perú para resolver esta crisis?

La Comisión Normalizadora es cuando hay una situación grave, que afecta el normal funcionamiento de una asociación o federación miembro, en este caso la Federación Peruana de Fútbol. Lo que hace FIFA es suspender el ejercicio de funciones por parte de esa junta directiva y disponer que se encargue una comisión de terceros que obviamente es integrada por personas del país, a la que se le encarga la función de regular, manejar la Federación y de normalizar la situación hasta la elección de nuevas autoridades. Eso es lo que ocurrió en Uruguay, Argentina y otros países.

La parte subjetiva es que FIFA tiene que analizar cuál es esta gravedad. La posibilidad de que haya una decisión del TAS suspendiendo los efectos de la asamblea o la convocatoria de elecciones, cualquiera de esas cosas, podría terminar siendo esta situación grave para que se cree esta Comisión Normalizadora. FIFA tiene que analizar las circunstancias. Hoy, yo creo que las circunstancias son complejas, pero en el futuro inmediato van a serlo más. Si eso ocurre, me imagino que FIFA tomará cartas en el asunto .

—Usted será uno de los representantes de los clubes ante el tribunal ¿Qué respuesta se espera del TAS? ¿Tienen las de ganar?

Tenemos un caso bastante sólido. Se han incumplido algunas obligaciones, no se han respetado un conjunto de derechos conferidos a los miembros de la Asamblea. Además, el tema del análisis -si se respetó o no el laudo arbitral- forma parte de esta situación. Adicionalmente a ello, hay otros elementos colaterales que se van a terminar de definir a la par de los documentos que debe emitir la Federación, y que se van a hacer públicos en su momento previo a ser comunicados al TAS.

Sin dudas, tenemos todas las opciones de ganar, que se declare la nulidad del acuerdo de los nuevos estatutos y que, eventualmente, se suspendan todos los actos que están previstos, incluyendo las elecciones que están convocadas para dentro de un mes (...) La resolución de fondo va a demorar algunos meses. Si se realizaran elecciones al amparo de este estatuto, que después va a ser declarado nulo, la legitimidad de la junta directiva que salga elegida va a estar en duda, algo que no quiere nadie. Lo que se quiere es que se respeten las reglas y se empiecen a hacer las cosas bien.

