La guerra por los derechos de TV aún sigue y aunque los clubes disidentes (Alianza, Melgar, Cienciano, Cusco FC, Binacional y Municipal) hayan aceptado jugar, aún siguen con la intención de continuar con el Consorcio y no pasarse a las filas de 1190 Sports, que es lo que busca instalarse desde la Videna.

Se habló mucho del tema. Hubo amenazas de ambos bandos. Hasta intentaron firmar las paces. Pero no hay acuerdo. Y en ese contexto, la FPF decidió instalar una mesa de diálogo y trabajo con las 19 instituciones deportivas de la primera división. La reunión fue el último lunes, pero ocurrió lo que se esperaba: los opositores no se asomaron.

“No participaremos en mesas de trabajo hasta encontrar una solución a la malintencionada y negativa medida cautelar interpuesta por la FPF” , comunicaron dichos clubes refiriéndose al mandato judicial que prohíbe que puedan continuar con el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) y, por ende, nadie puede transmitir sus partidos.

Tras el primer intento fallido, conversamos con Julio García, abogado deportivo, quien fue elegido por la federación para ser una especie de moderador o mediador en un asunto que deben resolver los clubes. Es decir, lo que busca la FPF es no meterse y que sean las propias instituciones las que debatan y lleguen a un consenso. Ahí está la razón por la que no asistió el presidente Agustín Lozano, algo que reclaman los opositores.

“Para efectos de la reunión, básicamente la representatividad del secretario general (Jean Marcel Robilloard) era suficiente y la idea es que vino a ratificar que la FPF en esta parte no iba a estar presente más que cuando se le considerase pertinente. Es un tema exclusivo de los clubes” , nos afirma García.

Hay muchas dudas aún en el aire y aunque la siguiente reunión posiblemente sea entre hoy o mañana, el doctor Julio García nos respondió algunas preguntas sobre este nuevo intento de la Federación de buscar llegar a buen puerto en la guerra por los derechos de televisión. O al menos eso es lo que dicen desde la Videna.

—¿Qué busca la FPF al crear una mesa de trabajo en la que no tendrá injerencia?

Acá hay varias posturas desde el lado legal y técnico. Hoy existe un conflicto entre dos modelos, dos contratos. De un lado, el modelo que busca centralizar; del otro, el que busca mantener el manejo individual y que cada club negocie su contrato. Entonces parte de esto busca analizar a fondo, sin prejuicios, y determinar ventajas y desventajas de uno y otro modelo. Del tema legal también.

—¿De eso se habló en la reunión que hubo el lunes?

A la reunión, los once clubes llegaron con la misma intención de tener apertura total para evaluar todos los temas. La idea era dejar de lado los prejuicios. Las posiciones se van a plantear ahí, se van a discutir y luego se buscará un consenso. Lo que se conversó fue la necesidad de que estén presentes todos, los 19 clubes.

—Pero no asistieron seis, los opositores. ¿Le sorprendió esa postura? Usted representó a Alianza Lima en el TAS en 2021.

No sabía quiénes iban y quiénes no. Pero es parte de las dificultades que suponíamos iba a haber. Es un tema muy complejo el que se busca resolver. Que a la primera reunión no hayan ido todos solo nos habla de las dificultades que hay para escucharse en estos momentos. Pero es un tema que involucra a todos los clubes y voy a tomarme el trabajo de explicárselo a cada uno de ellos.

—Ya hubo dos reuniones entre clubes opositores y FPF, y no se llegó a ningún acuerdo. ¿La mesa de diálogo es verdaderamente la solución al problema?

No lo sabemos. Tenemos la esperanza de que lo sea. A mi me parece positivo que los 19 clubes discutan directamente para identificar los problemas, llegar a consensos y hallar soluciones. Y luego plantearlo a los involucrados.

—¿Eso quiere decir que también se buscará una mesa de diálogo entre 1190 Sports y el Consorcio?

Claro. Esta es la primera etapa. La siguiente será con la Federación Peruana de Fútbol, el Consorcio y 1190 Sports. Pero lo que se busca ahora es que por primera vez los 19 clubes se reúnan, analicen y vean, lo más pronto posible, sus problemas. Es el primer paso. Puede ser que el esfuerzo termine en nada, que sea infructuoso; pero lo importante es que participen todos para saberlo.

—Lo que piden los clubes opositores es que la FPF retire la medida cautelar. Eso parece un imposible.

No sé si es imposible, no está a mi alcance. Vamos a conversar, a ver qué se sostiene, qué es más factible. Yo creo que la posibilidad de sentarse a conversar entre los clubes debería darse.

—En base a su experiencia, ¿cuál podría ser el camino de salida a este problema que afecta a todos?

Sentarse en la mesa. Nadie, ni las normas, ni los teléfonos, ni las computadoras, funcionan espontáneamente. Somos las personas. Y el mejor mecanismo de comunicación que existe es el lenguaje oral, la comunicación personal, la capacidad de una persona de expresar y decir su idea. Es lo primero que hay que hacer y también retroceder un poquito para empezar de cero y entender la postura del otro, qué es lo que busca. Al final lo que se quiere es generar consensos.

—Pero más allá de lo que se pueda hablar, hay contratos de por medio, una cláusula de preferencia a favor del Consorcio…

Todo eso es parte del problema. Se comentó en reunión ayer. De hecho, todos se plantearon cómo esto va a ayudar a solucionar y, por lo menos, los once que estuvieron tienen en claro cómo va a ayudar.

—¿Es probable que este fin de semana el panorama sea el mismo que vivimos hace unos días con partidos no televisados?

Vamos a ver. No lo sé, la verdad. Ojalá podamos tener conversaciones que nos ayuden a avanzar esta semana. El clásico es muy importante para todos, faltan pocos días.