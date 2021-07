Cienciano, el “Papá de América”, el único equipo peruano que alcanzó la hazaña deportiva a través de la Copa Sudamericana y Recopa en 2003 y 2004, respectivamente, está de aniversario, cumple 120 años de vida institucional. El Cusco está de fiesta, Freddy Ternero, el líder del grupo de los Carty, Bazalar, Ibáñez, Lugo, García, Acasiete, entre otros, consiguió la gloria eterna. Mientras que, en la otra cancha, la terrenal, un directivo de saco y corbata, enrumbó contra todo pronóstico el camino del éxito: Juvenal Silva. El Comercio charló con el ex congresista, quien alejado del mundo del fútbol, ejerce su profesión de ingeniero zootecnista, y compartió su celebración por el equipo cusqueño.

🔴 ¡FELIZ 120 ANIVERSARIO CLUB CIENCIANO! ¡Orgullo del Perú!



¡UPA UPA UPAPA, EL CIENCIANO ES EL PAPÁ. DONDE VAYAS, DONDE ESTÉS, EL CIENCIANO ES EL PAPÁ!



Adelante, adelante Club Cienciano, tus colores rojo y blanco flamean por la victoria.#Cienciano120 pic.twitter.com/rQffkdfrSM — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 8, 2021

Alejado del fútbol. ¿A qué se dedica?

A la agricultura, un pequeño fundo que tengo en Cusco, provincia de Anta. Eso nos da un relax, y permite trabajar en estos momentos.

Cienciano está de aniversario, cumple 120 años. ¿Qué sensación le genera?

Primero deseo saludar a quienes campeonaron desde la Copa Perú en 1972. Había jugadores que tuvieron gran renombre. Siempre estarán en el recuerdo del Cienciano del Cusco. Después, tuve la satisfacción de poder lograr la Copa Sudamericana y Recopa. Estuvimos entre los diez mejores clubes del mundo, el presupuesto de todo Cienciano era de un jugador de Boca Juniors. Tuvimos jugadores de mucha talla.

¿Cómo nació el amor por el ‘Papá de América’?

Desde muy joven nos inculcaron los valores en el glorioso colegio Nacional de Ciencias. Nuestros profesores nos enseñaron a querer al Cienciano. Cuando el equipo ganaba en la Copa Perú, nos daban feriado el lunes. Justamente habla del cariño, hace poco, con Ibáñez, Lugo, Portilla, Acasiete, Bazalar, García, Carty, Maldonado, Saraz, entre otros, quienes lograron que nuestra institución sea la más grande de América.

Apostó por un equipo maduro que fue criticado, pero que alcanzó la gloria…

Sí, junto con Freddy Ternero, quien siempre será recordado como un gran hombre, gran entrenador, el mejor, pues nadie ha logrado el objetivo de copas internacionales. Recuerdo que conversaba con Freddy y nos preguntábamos: ¿por qué Barcelona y Real Madrid siempre salen campeones? Así que hicimos una copia. Empezamos con los entrenamientos a doble turno, sumamos la parte sicológica, la motivación y física. Dentro las motivaciones, recuerdo, que los muchachos pegaban en los sacos las caras de los rivales, y los boxeaban, así lograban los objetivos.

¿En el Cusco solo existe el ‘Papá’?

Yo creo que Cienciano se gana el cariño de la gente a través del colegio de Ciencias. Los turistas que llegaban al Cusco, tenían sus entradas para ir el domingo a ver jugar al Cienciano. Para nosotros era un orgullo, pues los turistas iban al estadio.

¿Dolió el descenso de Cienciano en el 2015?

Conmigo no descendía. Cuando acepté ser presidente, y tuve que jugarme la categoría en Cerro de Pasco, logramos mantenerla. Después, los años me permitieron a través de la experiencia, hacer un club privado con ocho dueños, quienes tenían que aportar. No se pudo, así que me pidieron la institución, y lo entregué. Sin embargo, había gente que quería hacer a Cienciano el primero en América, no se entiende la figura. Los socios íbamos a respetar a los que serían dueños, aportando cinco millones de dólares anuales, pero no comprendieron.

Sus detractores, en ese momento, señalaron que se quedó con dinero del club…

Nunca he tenido ninguna denuncia. Hice el sacrificio de haber asumido una institución por nombramiento de los socios, elegido por ellos. Nosotros dábamos cuenta en el colegio Nacional de Ciencias a través del tesorero y el contador público Mario Obando Paredes, y un secretario como el doctor Ricardo Yepes, quienes daban cuenta a la asamblea de socios de todo el año. Por lo tanto, en aceptación, tres socios firmaban el libro de acta. Nosotros estábamos trabajando con socios, quienes firmaban para que consolide como club el Cienciano.

¿Cuál es su deseo a la actual administración y equipo de fútbol?

Como hincha, deseo que vuelvan a repetir lo que nosotros hicimos del Cienciano, el ‘Papá de América’. Los mejores deseos, aunque no me tomen en cuenta, no importa. Cienciano siempre estará en mi corazón.

¿Volvería algún día a Cienciano?

No lo descarto. Que pase toda esta pandemia, estoy seguro que en cualquier momento conversaré para volver a ponerme la camiseta del club Cienciano.

Se enfrentarán dos de los mejores jugadores del mundo y que se han destacado en la presente Copa América. De un lado estará Lionel Messi y del otro Neymar, en la gran final entre Argentina y Brasil por el título del torneo.

Lamentable la partida de ‘Chango’ Maldonado…

Sí, lo he sentido en el alma. Lo recordaremos para toda la vida por haber sido un baluarte, un ejemplo para todos los muchachos.

¿Alguna anécdota con Cienciano?

Tuve que vender hasta mi tractor para pagar las remuneraciones de los jugadores, que en ese tiempo no había grandes inversiones como ahora. Teníamos que hacer mucho sacrificio, pero contábamos con el respaldo del pueblo cusqueño, que respondió en todas las fechas.

¿Ya no hay jugadores nacidos en Cusco?

Nosotros teníamos como técnico en menores a Frank Palomino, y en Lima, teníamos otro equipo. Logramos tener una escuela formada por hijos de cusqueños. Eso ya se perdió. Recuerdo que presenté a la Federación Peruana de Fútbol una propuesta deportiva para que mínimo hayan en cancha cuatro futbolistas nacidos de la ciudad del equipo, así como dos jugadores de dieciocho años en cancha, era fomentar la juventud. Y otro descuido, los colegios y universidades, deben fomentar el deporte nacional.

César Ccahuantico, en una entrevista, nos dijo que usted le soltó la mano cuando estuvo en la cárcel…

Al contrario. Siempre lo hemos respaldado y apoyado, quizá no sepa cuanto hemos sufrido por él. Siempre lo he tenido como hijo, como una reliquia de jugador cusqueño que podía defender la camiseta de Cienciano.

