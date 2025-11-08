Este domingo a las 3 de la tarde (horario local de Perú), Juventud Huracán se enfrenta a ANBA por la final de la Zona Sur de la Copa Perú 2025. El duelo se disputará en el Estadio Hugo Sotil Yerén. Juventud Huracán alcanzó su cupo en la final tras haber derrotado a Defensor Patibamba con un marcador final de 2-0 y de la misma forma Anba Perú derrotó a Cultural Huancarama con un marcador global de 4-1.
Puedes sintonizar la final de la Copa Perú 2025 desde la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de su canal de Youtube.