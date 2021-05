Conforme a los criterios de Saber más

Karim Benzema ha nacido muchas veces. Casi las mismas veces que ha muerto. No hay futbolista en el mundo que haya viajado del infierno al cielo -y viceversa- en tantas ocasiones como él. El ‘Gato’ no necesitó siete vidas para acostumbrarse a que después de los reproches vengan los elogios, y luego más reproches. Un ejemplo claro para demostrar lo antes argumentado: Gary Lineker, leyenda del fútbol inglés, elogiando al galo en un tuit un mes después de decir que estaba “sobrevalorado”.

En medio de esa inestabilidad, Karim nunca dejó de ser el mismo. Incluso si no era convocado a su selección pese a ser de lo mejor en su puesto. Los números no mienten. Benzema disputó su último partido con Francia el 8 de octubre del 2015 (4-0 sobre Armenia con doblete suyo). Desde entonces hasta el último martes 5 de mayo del 2021, que volvió a ser convocado por el técnico Didier Deschamps para la Eurocopa, pasaron 2049 días en los que el ‘9’ del Real Madrid marcó 144 goles en 291 partidos . Más que seis de los siete delanteros que han sido llamados por el DT francés: Ben Yedder (134) y Antoine Griezmann (131), Oliver Giroud (88), Ousmane Dembélé (58), Kingsley Coman (43) y Marcus Thuram (45). Solo Kylian Mbappé (162) lo supera.





Con esta imagen, la selección de Francia anunció el regreso oficial de Karim Benzema. (Foto: @equipedefrance)

“ Karim es como la salud, uno le echa de menos cuando no lo tiene ”, lo describió en alguna oportunidad Jorge Valdano. Si bien ‘Les Bleus’ no sufren de ninguna enfermedad futbolística tras ganar el Mundial, el llamado de Benzema es como una pastilla que puede fortalecer el sistema de juego galo.

“ Francia está por encima de todos y ahora es mejor selección con Benzema” , declaró Deschamps, quien fue el que decidió no llamar más al atacante luego de que fuera acusado de chantajear a su entonces compañero, Mathieu Valbuena, por un supuesto video sexual.

“No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar”, añadió el técnico campeón del mundo.

El prestigioso diario francés L'Equipe imitó la portada que hizo en el regreso de Zinedine Zidane a la selección para el retorno de Karim.

Por su parte, Benzema no pudo esperar para pronunciarse a través de sus redes sociales. “ Estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado . Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, a ustedes.. y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día”, escribió en Twitter el delantero que hoy fue elegido el mejor jugador francés en el extranjero por segunda vez. Ya había ganado el premio en 2019.

Así como el caso de Karim Benzema, en el fútbol peruano han habido retornos esperados por el hincha . A continuación repasaremos algunos más recordados:

Chemo y una decisión de la que se arrepintió

José Guillermo del Solar defendió la camiseta de la selección peruana en 74 ocasiones entre 1986 y 2001 . Sin embargo, esa historia de amor con el país que lo vio nacer tuvo una breve pausa. En 1996, luego de un empate 1-1 ante Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial Francia 98, Chemo decidió renunciar al combinado patrio que era dirigido por Juan Carlos Oblitas. “Hace tres años no tengo descanso. Mis vacaciones siempre las jugué por la selección. Tengo un desgaste sicológico muy grande. Estoy harto del fútbol ”, dijo ratificando su decisión.

El entonces volante -ahora técnico de la César Vallejo- fue convencido por el técnico Francisco Maturana y retornó a la selección para las Eliminatorias 2022. Participó de todo el proceso y disputó su último encuentro el 8 de noviembre de 2001 con una derrota ante Argentina.

Chemo marcó nueve goles con la 'Bicolor'. (Foto: GEC)

“ Dejé la selección porque en ese momento tuve problemas con la prensa y con un jugador ; sin embargo, ahora que ya pasó el tiempo me arrepiento de haber tomado esa posición. Me acuerdo que el técnico Juan Carlos Oblitas casi siempre me llamaba y me preguntaba si me podía convocar o no”, comentó Del Solar en una entrevista con ESPN en 2010, luego de finalizar su contrato como técnico de la Bicolor.

“Hay que ser realistas, pero no sé por qué no me sentía comprometido cuando vestía la camiseta peruana, eso por ejemplo no sucedía con jugadores como Simeone y Ruggeri, quienes sí sentían cada vez que jugaban con la selección argentina”, reveló Chemo.

El caso Golf Los Inkas y en retorno de los implicados

Era el año 2007 y la selección peruana, dirigida y catalogada como “la mejor de la historia” por Chemo del Solar, jugaba la segunda fecha doble de las clasificatorias a Sudáfrica 2010. Los rivales a enfrentar eran Brasil (empate 1-1 en el Monumental) y Ecuador (caída 5-1 en Quito). La noche del domingo 18 de noviembre, horas después de que todo el Perú festejara el zurdazo de Juan Manuel Vargas ante el ‘Scratch’, la algarabía de la igualdad se trasladó al hotel de concentración: El Golf Los Inkas.

“Antes del partido con Brasil, que lo empatamos, ‘Chemo’ dijo que si sacábamos un buen resultado, ‘yo mismo armaba la fiesta’. Algo así dijo. El partido se empata y muchos lo interpretaron como un buen partido”, contó años después Claudio Pizarro, primer capitán de Chemo en ese proceso, a Trome.

En la madrugada del lunes 19, tres seleccionados fueron captados por las cámaras del hotel: Andrés Mendoza, Santiago Acasiete y Jefferson Farfán. No se conocería la noticia hasta semanas después cuando el programa dominical “El Francotirador” de Jaime Bayly mostró algunas imágenes.

La relación amical entre Chemo del Solar y Claudio Pizarro se rompió para siempre. De parte del capitán hubo un descargo en una entrevista exclusiva con El Comercio desde Londres, donde jugaba para el Chelsea. El técnico, sin embargo, tiró una bomba en medio de aquellos días caóticos. “ De comprobarse indisciplina, no convocaré a los jugadores implicados ”.

El 12 de diciembre, en tiempo récord, la Comisión tuvo una sentencia y publicó un comunicado de prensa (124-JP-22076) en el que detallaba -en ocho ítems- la sanción de los cuatro jugadores. Chemo nunca más volvió a convocar a Mendoza, Acasiete, Farfán y Pizarro.

Equipo que enfrentó a Canadá. Jefferson Farfán y Santiago Acasiete en el XI titular. (Foto: El Comercio)

Casi tres años después, en agosto del 2010, tres de los cuatro implicados en el caso Golf Los Inkas volvieron a la selección. Claudio, Jefferson y Santiago fueron convocados por el uruguayo Sergio Markarián que daba inicio así a su etapa en la ‘Bicolor’. Los tres estuvieron en el llamado para los amistosos ante Canadá (2-0, goles de José Carlos Fernández y Jean Tragodara) y Jamaica (2-1, gol de Fernández y un autogol). El ‘Condor’ nunca más vistió la ‘Blanquirroja’.

Las escapadas de Farfán

La etapa de Jefferson Farfán con la selección (aún no acaba) han sido de cal y de arena. Así como le dio alegrías al pueblo peruano, también le sacó canas verdes. Tras estar fuera por 2 años y siete meses por el caso Golf Los Inkas, la ‘Foquita’ volvió una situación parecida entre 2016 y 2017, con Ricardo Gareca como técnico.

El 25 de marzo de 2016, el equipo de todos empató 2-2 con Venezuela en Lima. El encuentro marcó un antes y un después para el técnico argentino que decidió no llamar más a Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Jefferson Farfán. Los tres, que eran los referentes, no pasaban por buen momento y eran criticados por su juego.

La celebración de Jefferson Farfán tras su gol ante Nueva Zelanda. El partido acabó 2-0 y Perú selló su clasificación al Mundial. (Foto: EFE)

Luego de 17 meses, y una Copa América de por medio, ‘Jefri’ fue convocado por el ‘Tigre’ de cara a los los partidos por Eliminatorias hacia Rusia 2018 ante Bolivia (30 de agosto) y Ecuador (5 de setiembre) en Lima y Quito, respectivamente.

Jefferson se calzó la ‘Blanquirroja’ y no la soltó más. Se comprometió con el grupo y anotó uno de los goles con el que se logró la clasificación a un Mundial después de 36 años.

Otros casos en el fútbol internacional

Zinedine Zidane : Después de disputarse la Eurocopa de 2004, Zinedine Zidane anunció su retiro de la selección francesa. Un año después se volvió a enfundar la elástica de ‘Les Bleus’ y formó parte del equipo que llegó a la final del Mundial en Alemania 2006. Aquel fue su último partido con Francia y acabó expulsado y sin título.

Después de disputarse la Eurocopa de 2004, Zinedine Zidane anunció su retiro de la selección francesa. Un año después se volvió a enfundar la elástica de ‘Les Bleus’ y formó parte del equipo que llegó a la final del Mundial en Alemania 2006. Aquel fue su último partido con Francia y acabó expulsado y sin título. Leo Messi : ‘La Pulga’ anunció su retiro de la selección argentina tras perder la final de la Copa América 2016 ante Chile, la segunda en años consecutivos contra el mismo rival. Sin embargo, semanas después se retractó y decidió regresar para disputar el Mundial Rusia 2018, donde caería en Octavos ante los futuros campeones, Francia. Luego, en la Copa América 2019 quedaría tercero, tras perder ante Brasil en semifinales.

Zlatan Ibrahimovic : El delantero sueco recibió el llamado de su selección, cinco años después de haber renunciado a ella por diferencias con el cuerpo técnico. Hoy, con 39 años de edad, vive un gran momento en su segunda etapa en el AC Milan, equipo al que revitalizó y le dio una mentalidad ganadora. Sin embargo, una lesión le ha quitado la posibilidad de disputar la Eurocopa 2021 con Suecia.

