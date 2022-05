La clasificación de la selección peruana al Mundial Qatar 2022 todavía no se ha definido, pero desde hoy ya está asegurada la presencia nacional en la cita mundialista. Y es que Kevin Ortega fue elegido por la FIFA para ser uno de los jueces principales que impartirán justicia en el certamen más importante a nivel de selecciones en los últimos meses del año. Sin embargo, su designación no ha sido vista con buenos ojos en la mayor parte de nuestro entorno deportivo. Sus polémicos antecedentes en el campo de fútbol le delatan.

Con 30 años, Ortega es uno de los más jóvenes de la lista de árbitros principales publicada por la FIFA para la próxima Copa del Mundo. Pero no será el único peruano, pues estará acompañado por Michael Orué y Jesús Sánchez, que figuran en la nómina de los 69 asistentes seleccionados. Con ellos regresa la representación de réferis peruanos en Mundiales, ya que ninguno se hizo presente en Rusia 2018.

Eso sí, el nombre de Kevin Ortega es el que más despierta desazón del cuerpo arbitral peruano en Qatar 2022. El juez chiclayano, que cuenta con el rango FIFA desde el 2019, ha protagonizado actuaciones que lo han dejado en entredicho en el último tiempo, tanto a nivel nacional como internacional.

Antes de repasar sus episodios controversiales es importante mencionar que el árbitro peruano cuenta con el rango FIFA desde el 2019. Debutó a nivel local en el 2015 y, desde entonces, ha dirigido partidos de Copa Perú, Primera y Segunda División peruana, y Copa Bicentenario. Mientras que, a nivel internacional, Ortega ya se ha encargado de impartir justicia en 10 encuentros de Copa Libertadores y nueve de Sudamericana.

Asimismo para cotejos de selecciones, el juez chiclayano debutó en el Sudamericano Sub-17 del 2019. Luego, dirigió en el Preolímpico Sub-23 de nuestro continente para las Olimpiadas de Tokio 2020, evento donde también fue protagonista en tres partidos. Además, ya tuvo experiencia en las Eliminatorias Qatar 2022, arbitrando tres encuentros.

El balance disciplinario de Kevin Ortega es de una media de seis amonestaciones por partido dirigido. De acuerdo a Transfermarkt, en 162 partidos ha mostrado la tarjeta roja 56 veces, 27 por doble amarilla y 29 de forma directa. Asimismo, ha cobrado 98 penaltis.

Partidos dirigidos Amarillas Doble amonestación Roja directa 162 928 27 29

Las polémicas

Como la gran mayoría de árbitros, Ortega no ha sido ajeno a las polémicas. En el torneo local, ya más de una vez el juez chiclayano ha sido criticado no solo por sus decisiones arbitrales, sino también por su actitud dentro del campo.

A finales del 2020, el réferi chiclayano estuvo en el foco de atención nacional, luego de que Marcio Valverde haya denunciado un mal trato de su parte. El entonces jugador de Sport Huancayo se mostró bastante indignado tras ser amenazado de expulsión por celebrar un gol en un partido contra Alianza Lima.

“A ellos nadie les dice nada. Él (Ortega) me insultó dentro del campo. Cuando hice el gol, si ven la repetición, va corriendo atrás mío y me dice que celebre, que me iba a expulsar. Y me mentaba la madre. Yo por eso fui corriendo hacia el comisario para decirle. Estos arbitrajes no pueden ser posibles, y es un árbitro FIFA. Le debería dar vergüenza arbitrar de esa manera”, reveló Valverde en su momento.

Tiempo después, en septiembre del 2021, en un partido entre Sporting Cristal y la Universidad San Martín por la Fase 2 de la Liga 1, Kevin Ortega volvió a estar en el ojo de la tormenta.

Diego Penny, entonces arquero del cuadro santo que fue expulsado en los minutos de descuento, denunció que el juez chiclayano agredió verbalmente a él y a sus compañeros. Además, en las imágenes del encuentro, se puede identificar el momento en el que Ortega le guiña el ojo al guardameta de forma desafiante.

“Árbitros como este señor no pueden seguir arbitrando. Primero, porque le falta el respeto a todos los jugadores y menta la madre. Está la imagen en la que me guiña el ojo, todo soberbio. Siempre nos falta el respeto, siempre se burla de nosotros y se ríe”, señaló Penny a Gol Perú.

Kevin Ortega guiñándole el ojo a Diego Penny tras expulsarlo | Foto: Captura

Kevin Ortega guiñándole el ojo a Diego Penny tras expulsarlo

Ante ello, Kevin Ortega decidió dar su descargo, asumió su error de responder de forma provocadora a Penny, pero negó todas las acusaciones hechas por el exportero de la selección peruana.

“Como autoridad me equivoqué, pero todo lo que ha dicho el señor Diego Penny lo desmiento. Aparte, usó palabras calificándome de una manera no adecuada, porque se puede escuchar en el audio del partido que tenemos por el canal que lo pasó. Me dijo ‘ratero’ y eso no voy a permitirlo, esos calificativos no se pueden permitir, está mancillando mi honra como persona”, se defendió en una entrevista con Al Ángulo.

🎙️ Kevin Ortega, árbitro FIFA nos comenta sobre el incidente que ocurrió con Diego Penny en el partido entre la USMP y Sporting Cristal. #AlÁngulo 🥅⚽



También con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/4NMgHCRwE6 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 4, 2021

El último episodio en el que Ortega se vio envuelto en la controversia tuvo lugar en la actual edición de la Copa Libertadores. A inicios de mayo, el árbitro peruano se encargó de dirigir un partido entre Boca Juniors y Always Ready en La Paz, que terminó en triunfo del ‘xeneize’ por 1-0 gracias a un penal que no debió ser sancionado.

Tras esa polémica decisión, que desencadenó la victoria de Boca, el entorno del equipo boliviano estalló contra Kevin Ortega, más aún al conocer que el cuerpo arbitral había recibido regalos de parte del cuadro azul y oro antes del partido. Estos obsequios, además de propiciar el reclamo de Always Ready ante la Conmebol, fueron retenidos por la policía local.

Always Ready denuncia que los árbitros del partido contra Boca a la cabeza del peruano Kevin Ortega recibieron regalos del equipo argentino antes del partido. pic.twitter.com/12t8CQqYjm — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) May 5, 2022

“Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza”, señaló en su momento Eduardo Villegas, DT del ‘Albirrojo’.

“Por una camiseta no te puedes parcializar tanto. ¿O serán otras cosas más? Como se comenta acá en Bolivia... Yo creo que el árbitro estaba comprado por Boca, no se puede actuar tan mal. No se puede cobrar eso. Jugamos mal pero la diferencia estuvo en el penal, ese fue el detalle”, agregó.

Se llama Kevin Ortega y es peruano. Hoy le regaló un penal a Boca sin ponerse colorado. Otro árbitro vergonzoso de la vergonzosa Conmebol. pic.twitter.com/H2WxQf8eVV — Miguel A. Bertolotto (@MigueBertolotto) May 5, 2022

Hasta el momento, Kevin Ortega no ha recibido ninguna sanción al respecto, pero sí un premio de la FIFA: dirigir en Qatar 2022. Y no solo él tiene antecedentes polémicos de este tipo, sino muchos más de la lista como Julio Bascuñán, que en Perú se le recuerda por sus decisiones arbitrales parcializadas a favor de Brasil en un partido de Eliminatorias.

Bascuñán también va

Los antecedentes polémicos, las constantes críticas y cuestionamientos no impedirán al árbitro chileno hacerse presente en el próximo Mundial. La FIFA le designó como uno de los 24 miembros del VAR en la importante competición de selecciones.

Solo hace un mes y medio, Julio Bascuñán había sido dado de baja por la Comisión Arbitral de la ANFP, que presidía Javier Castrilli, bajo la justificación de un “recambio generacional”. Sin embargo, días después Castrilli dejó el cargo y el polémico juez chileno retomó la actividad en las canchas.

Gracias a ello, podrá ser uno de los protagonistas de la terna arbitral de Qatar 2022, una noticia que no ha caído nada bien en nuestro entorno. El recuerdo del polémico arbitraje en la derrota 4-2 de la selección nacional ante su similar de Brasil en Lima está latente.

Julio Bascuñán es recordado por su polémico arbitraje en el Perú vs Brasil de Eliminatorias Qatar 2022

Mucho se habló del accionar de Julio Bascuñán, que cobró dos penales a favor de Brasil y expulsó a Carlos Zambrano. Luego, los audios del VAR no dejaron tranquilos a los aficionados peruanos, todo lo contrario. Por ello, se esperaba una posible sanción de la Conmebol al árbitro chileno.

Sin embargo, Bascuñán no fue castigado por el ente sudamericano. Incluso, el juez chileno tuvo la garantía de seguir arbitrando encuentros importantes, especialmente a nivel de clubes en la Copa Libertadores o Sudamericana, con polémicas incluidas. Y ahora estará en el VAR del Mundial.