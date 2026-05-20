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Polémica en el Morumbí: jugadores de Millonarios reclamaron airadamente contra Kevin Ortega. Foto: Captura de video/@ESPNColombia/X
Polémica en el Morumbí: jugadores de Millonarios reclamaron airadamente contra Kevin Ortega. Foto: Captura de video/@ESPNColombia/X
Por Redacción EC

Millonarios rescató un valioso empate en su visita a São Paulo por la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el resultado dejó un fuerte malestar en el conjunto colombiano debido a una controvertida decisión arbitral del peruano Kevin Ortega.

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