Millonarios rescató un valioso empate en su visita a São Paulo por la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el resultado dejó un fuerte malestar en el conjunto colombiano debido a una controvertida decisión arbitral del peruano Kevin Ortega.

El cuadro colombiano vivió un partido lleno de contrastes. Por momentos estuvo cerca de caer debido a un error del arquero Diego Novoa en el gol del conjunto brasileño. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de quedarse con los tres puntos, aunque Rodrigo Contreras desperdició un penal en los minutos finales del compromiso.

PUEDES VER: Presidente de Conar acepta que no hubo penal contra la U y anunció sanción a Ortega y Villanueva

La polémica decisión de Kevin Ortega

La acción que generó toda la controversia ocurrió en el minuto 90+5. São Paulo ejecutó un tiro de esquina que fue rechazado por la defensa de Millonarios.

Tras un nuevo pelotazo del equipo brasileño, Andrés Llinás ganó de cabeza y el balón quedó en poder de Jorge Cabezas Hurtado, quien inició un prometedor contraataque junto a Rodrigo Contreras frente a un solo defensor rival.

Millonarios explotó contra el árbitro peruano Kevin Ortega por final polémico ante São Paulo. Foto: Captura de video/@ESPNColombia/X

Sin embargo, en ese preciso instante, Kevin Ortega decidió finalizar el partido, evitando que Millonarios pudiera completar la jugada ofensiva.

La decisión provocó inmediatos reclamos de los futbolistas colombianos, quienes entendieron que el árbitro peruano les negó una clara posibilidad de ataque cuando São Paulo estaba desordenado defensivamente.

MILLONARIOS IBA A LA CONTRA Y... ¡EL ÁRBITRO ACABÓ EL PARTIDO!



Así acabó el partido en el Morumbí: ¡Increíble!



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/a1USMCsqAr — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 20, 2026

No obstante, tras el encuentro, el árbitro explicó que el tiempo añadido ya se había cumplido al momento de detener el juego.

VIDEO RECOMENDADO