Millonarios rescató un valioso empate en su visita a São Paulo por la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el resultado dejó un fuerte malestar en el conjunto colombiano debido a una controvertida decisión arbitral del peruano Kevin Ortega.
Millonarios rescató un valioso empate en su visita a São Paulo por la fecha 5 del grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el resultado dejó un fuerte malestar en el conjunto colombiano debido a una controvertida decisión arbitral del peruano Kevin Ortega.
El cuadro colombiano vivió un partido lleno de contrastes. Por momentos estuvo cerca de caer debido a un error del arquero Diego Novoa en el gol del conjunto brasileño. Sin embargo, también tuvo la oportunidad de quedarse con los tres puntos, aunque Rodrigo Contreras desperdició un penal en los minutos finales del compromiso.
La acción que generó toda la controversia ocurrió en el minuto 90+5. São Paulo ejecutó un tiro de esquina que fue rechazado por la defensa de Millonarios.
Tras un nuevo pelotazo del equipo brasileño, Andrés Llinás ganó de cabeza y el balón quedó en poder de Jorge Cabezas Hurtado, quien inició un prometedor contraataque junto a Rodrigo Contreras frente a un solo defensor rival.
Sin embargo, en ese preciso instante, Kevin Ortega decidió finalizar el partido, evitando que Millonarios pudiera completar la jugada ofensiva.
La decisión provocó inmediatos reclamos de los futbolistas colombianos, quienes entendieron que el árbitro peruano les negó una clara posibilidad de ataque cuando São Paulo estaba desordenado defensivamente.
MILLONARIOS IBA A LA CONTRA Y... ¡EL ÁRBITRO ACABÓ EL PARTIDO!