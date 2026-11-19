La última fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá un ingrediente adicional en la definición del campeonato. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) designó a Kevin Ortega como árbitro principal del partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, un enfrentamiento que podría definir al campeón del segundo certamen de la temporada.

La elección del juez no pasa desapercibida debido a los cuestionamientos que recibió el arbitraje durante el desarrollo de la Liga 1. Ortega tendrá la responsabilidad de impartir justicia en uno de los compromisos más importantes de la jornada, donde cualquier resultado podría modificar la clasificación final.

El encuentro, que se disputará este domingo 22 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el estadio IPD de Huancayo, será dirigido por Kevin Ortega y estará acompañado por un equipo encargado de las decisiones desde el videoarbitraje. Jordi Espinoza será el responsable del VAR, mientras que Raúl López tendrá funciones como asistente de videoarbitraje.

La designación genera expectativa por la trascendencia deportiva del encuentro y los antecedentes de cuestionamientos al arbitraje en el campeonato. Sport Huancayo y Universitario disputarán un partido en el que no tendrán margen para descuidarse, pues el título estará en juego.

¿Cómo llegan Sport Huancayo y Universitario?

Sport Huancayo llega a la última jornada como líder de la clasificación, con 34 puntos, y tiene la posibilidad de asegurar el campeonato sin depender de otros resultados.

¡ÁRBITRO CONFIRMADO PARA EL SPORT HUANCAYO VS. UNIVERSITARIO! Kevin Ortega será el juez del partido que puede decidir al ganador del Clausura. Jordi Espinoza se encargará del VAR. https://t.co/eHfh7AdsEA — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 18, 2026

El conjunto conocido como el ‘Rojo Matador’ será local ante Universitario y sabe que una victoria le permitirá alcanzar las 37 unidades, puntaje suficiente para quedarse con el Torneo Clausura.

Por su parte, Universitario suma 32 puntos y necesita ganar en Huancayo para llegar a 35 unidades. Además, deberá esperar que el líder no consiga una victoria.

El resultado también será seguido de cerca por Sporting Cristal, que mantiene posibilidades de alcanzar el primer lugar y disputará su compromiso frente a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo.

Sport Huancayo vs. Universitario: conoce dónde comprar las entradas, precios y horarios para el partido en Huancayo. Foto: Liga 1

¿Qué pasará si Sport Huancayo gana el Clausura?

La conquista del Torneo Clausura podría permitirle a Sport Huancayo acceder a las semifinales por el título nacional, siempre que cumpla con el requisito de ubicarse entre los ocho primeros de la tabla acumulada.

De concretarse ese escenario, el ‘Rojo Matador’ podría volver a enfrentarse a Universitario en una llave de eliminación directa. El ganador tendría como siguiente rival a Alianza Lima, de acuerdo con el escenario planteado para la definición del campeonato.

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