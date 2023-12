Luego de un año regular, donde hizo golazos con Deportivo Garcliaso, Kevin Quevedo volverá al extranjero para asumir un nuevo desafío. El fútbol ecuatoriano lo espera al deportista peruano de 26 años, que fue sondeado por Alianza Lima a finales de temporada, sin embargo, las negociaciones nunca se iniciaron.

El equipo que puso la mirada en Quevedo es la Universidad Católica de Ecuador, según el periodista Gustavo Peralta, el peruano llega a pedido especial del director técnico Jorge Célico, quien lo tuvo como jugador el 2023 en Garcilaso.

Recordemos que Kevin y su primera experiencia en el extranjero no fue muy buena. El jugador en el 2020 llegó a Goiás procedente de Alianza Lima, donde fue goleador, pero no tuvo la misma fortuna en Brasil, jugó tan solo 4 partidos y no anotó goles ni dio asistencias. Fue así como volvió a Perú para jugar por Melgar en el 2021 y 2022.