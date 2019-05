Kevin Quevedo: "Sé que la carrera es corta, hay que aprovechar las oportunidades y entrenar las debilidades"

“Estoy con mucha confianza de poder conseguir mis objetivos”. Kevin Quevedo, delantero de 22 años, tiene claro como encarar el futuro. Tras algunos episodios negativos en su carrera deportiva, el goleador de la presente temporada de Alianza Lima ha encontrado la fórmula para mantener el nivel, aceptar elogios y no cambiar su manera de pensar.

1. ¿Hubo algún punto de inflexión en tu carrera deportiva?



Me marcó llegar tan rápido a la profesional. Miro atrás y veo todo el esfuerzo que hice y pienso que valió la pena. El cambio fue drástico, tuve errores pero por mi hija mejoré, es mi mayor motivación. Tengo objetivos claros, como ser campeón cada año, emigrar y llegar a la selección peruana.

2. ¿Qué aprendiste de Pablo Bengoechea?



Su filosofía de juego, la garra, nunca rendirse. También su rechazo al conformismo, siempre me inculcó que se puede llegar a más. Asimismo, tener los pies sobre la tierra, nunca creerme alguien que no soy, que piense primero en la familia. Luego de los partido siempre me recomendaba que vaya a casa y esté tranquilo. Me gustaría que me vuelva a dirigir.

3. ¿En que te ayudó el profesor Miguel Russo?



En la definición. No es que desde el principio me haya visto como un goleador. Llegó y siguió a todos por igual, pero en los entrenamientos de pretemporada hice muchos goles. Ahí comenzó a hablar conmigo sobre ello, que los goles se celebran siempre, me inculcó que los delanteros viven de eso.

Evolución goleadora de Kevin Quevedo en Alianza Lima. | Gráfico: Leonardo Torres

4. ¿Te dijo algo específico antes de partir?



No, nada a solas. Le habló a todo el plantel antes de irse, a nadie por individual. El mensaje fue grupal.

5. ¿Te sientes delantero o volante?



Soy delantero. Incluso en menores jugué como nueve. Ocasionalmente puedo hacerlo por el centro, lo he pensado y sé que me acomodaría jugando de 10. Me gusta esa posición.

6. ¿Cómo trabajas mentalmente?



Sé que la vida del futbolista es muy agitada, todo sucede de un momento a otro y hay que estar preparado. Un día estás en un equipo de barrio y otro en primera. Yo me siento tranquilo, pensando en Alianza Lima y en mi presente. Siempre busco consejos de la gente que más quiero. Sé que hay que aprovechar las oportunidades y entrenar las debilidades.

Kevin Quevedo se encuentra en la lista de 40 preseleccionados para la Copa América y fue convocado en 3 de los 4 microciclos de cara a Lima 2019. | Foto: GEC

7. ¿Qué te falta mejorar como jugador? ¿Lo entrenas?



La paciencia para definir, mi habilidad con la pierna débil y levantar la cabeza en los momentos claves. Estoy entrenando eso, sé que puedo dar más de mi.

8. ¿Te sientes maduro como jugador?



No, totalmente maduro no. Sé que me falta mucho por aprender, pero me siento bien y capaz de conseguir mis objetivos. Estoy con mucha confianza.

9. ¿Qué pesa más en estos momentos, la selección o campeonar con Alianza Lima?



Ahora quiero llegar a la selección, creo que estoy capacitado para ello. También pelearé por el título con Alianza Lima este año. Luego se verá si es que emigro o no, quiero afrontar todo con tranquilidad. Desde pequeño siempre soñé con todo lo que me está pasando, defender a mi país sería un sueño hecho realidad.

Preguntas pin pon con Kevin Quevedo. | Video: Leonardo Torres

10. ¿Te ves con chances de jugar la Copa América?



Sí, tengo confianza de poder quedar en la lista de 23. Ojalá se dé. Igual buscaré seguir metiendo goles para el bien del equipo y si Dios quiere, lo mismo en la selección.

11. ¿Qué representaría no ir a la Copa América pero sí a los Panamericanos?



Sería muy importante para mí. Todo lo que tenga que ver con la selección es vital para mi. Para lo que me necesiten, daré lo mejor.

12. ¿Has conversado con Ricardo Gareca?



No mucho, lo he visto en la Videna y nos hemos saludado, un breve intercambio de palabras. Sé que me sigue, por eso estoy dentro de la lista de 40.

13. ¿Qué te ha dicho Ñol Solano?



Ha conversado a solas conmigo. Siempre quiere perfeccionar mis movimientos. Fallo en el retorno y en la paciencia, a veces me apuro para decidir y no hago lo mejor. Llegar y entrenar en la Videna es un sueño, hay que estar preparado para afrontar este reto.

Kevin Quevedo salió campeón con Alianza Lima en 2017. | Foto: Captura

14. ¿Qué otros proyectos tienes aparte del fútbol?



Pienso en el fútbol y en mi familia. Quiero mejorar mi juego y ser mejor cada día. Fuera de ello pienso en un futuro tener un negocio.

15. ¿Qué tipo de negocio?



Aun no lo tengo claro, no me he sentado a pensar en eso. Pero si está dentro de mis planes aprovechar lo que he ganado como futbolista. Es una carrera corta, eso lo tengo clarísimo.