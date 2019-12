Kevin Quevedo atraviesa un momento extremadamente complicado, luego de que fuera desafectado de la Sub-23 de Perú por indisciplina. La noticia se conoció a través de un comunicado oficial de la FPF.

Ni un familiar de Kevin Quevedo o integrante cercano de Alianza Lima se manifestó sobre lo sucedido. No obstante, el formador del joven futbolista salió al frente para lamentar su accionar.

Kevin Quevedo cerró la temporada 2019 con 17 goles en Alianza Lima. (Foto: GEC)

“Nos da pena lo que le ocurrió. Kevin [Quevedo] se está perdiendo en su ego; no está por buen camino. Prefiere la noche antes que la selección y así no le va a ir bien en el fútbol peruano o donde sea”, dijo Tito Chumpitaz a ‘Las Voces del Fútbol’.

El carácter del goleador nacional cambió poco a poco y sus parientes cercanos no hicieron nada para guiarlo. “De chico era muy tranquilo. La fama y el dinero los cambia, los marea. Cuando no estas preparado y asesorado ocurre esto. El núcleo familiar tiene mucho que ver. Tiene proyección y grandes condiciones”.

Las inconductas de Kevin Quevedo no son su único problema. A eso se le suma su desagradecimiento con aquellos que estuvieron con él desde que era un adolescente que soñaba con dedicarse al fútbol.

“Hace 3 años no converso con Kevin [Quevedo], no nos contesta el teléfono. Lo llevamos a Alianza después de la 'U', pero su padre tomó las riendas de su profesión. Los resultados lo demuestran, lo maneja y no lo pudo controlar”, sentenció Tito Chumpitaz.