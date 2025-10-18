Kevin Quevedo encendió alarmas en Alianza Lima al sufrir un fuerte golpe en la cabeza, apenas iniciado el partido de los íntimos contra Sport Boys, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. El extremo fue trasladado de urgencia a una clínica, pero él mismo acaba de confirmar su buen estado de salud.

El incidente ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando apenas se disputaban dos minutos de juego en el estadio Alejandro Villanueva. Quevedo disputó un balón aéreo y sufrió un fuerte choque con el defensor rosado Cristian Carbajal. El atacante de Alianza Lima se desvaneció en el campo, preocupando a propios y extraños.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Tras ser atendido de inmediato en la cancha y retirado en camilla, Quevedo fue rápidamente trasladado en ambulancia a una clínica cercana para someterse a exámenes médicos exhaustivos. El jugador fue sustituido por Gaspar Gentile. La preocupación se mantuvo hasta el viernes, cuando se confirmó la evolución satisfactoria del jugador.

Este sábado por la tarde, el propio futbolista utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar una foto, confirmando que se encontraba “estable” y agradeciendo el apoyo de la hinchada blanquiazul, que estuvo atenta a su estado.