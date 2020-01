¿Seguirá en Matute? El rumor de que Kevin Quevedo pueda ser presentado este miércoles en la Noche Blanquiazul, ha ido tomando fuerza con el transcurrir de las horas. Y al respecto, el gerente de Alianza Lima habló de las chances que tiene el goleador de Alianza Lima en 2019 de unirse al plantel para esta temporada.

“Con Kevin Quevedo el vínculo terminó el 31 de diciembre. Hoy 22, no hay nada”, dijo el gerente en declaraciones al programa Deportes A1 que publicó el video en Twitter.

Al directivo blanquiazul el preguntaron si aún pensaban seguir negociando con el jugador de 23 años y señal´que “es un chico que nos encantaría tenerlo. Hemos estado más de un año detrás de él y las cosas no se han dado. Eso ya habría que preguntárselo a su representante”.

Las palabras de Gustavo Zevallos llevan al hincha blanquiazul a pensar en si habrá presentación del atacante peruano o no esta noche. El jugador, quien no a realizado la pretemporada con ningún club, no ha podido llegar a un acuerdo con ningún equipo y en Alianza Lima no piensan buscarlo otra vez, aunque no negó que, si en caso el jugador se acerca al club, la historia pueda cambiar.

Recordemos que Kevin Quevedo fue el goleador de Alianza Lima en la temporada 2019 con 19 tantos y estuvo considerado entre los finalistas a mejor jugador de la temporada, pero sus altas pretensiones económicas le impidieron mantenerse en el cuadro de La Victoria a pesar de las constantes negociaciones.

