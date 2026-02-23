No se queda callado. A través de sus historias de Instagram, Kevin Quevedo respondió a las últimas declaraciones de Reimond Manco, con un mensaje directo directo a la yugular.

“Tengo información… Payaso de... ”, escribió el delantero blanquiazul.

La reacción del futbolista se dio luego de que Manco afirmara públicamente que Quevedo no apareció en la lista de convocados porque, según su versión, “estaba incluido, pero lo excluyeron porque llegó tarde al entrenamiento”.

El comentario del exjugador generó ruido en el entorno íntimo y rápidamente se viralizó en redes sociales. Sin embargo, la respuesta de Quevedo dejó clara su postura frente a la acusación, desacreditando lo dicho por Manco con un mensaje cargado de ironía y molestia.

Hasta el momento, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación ni ha detallado los motivos de la ausencia del futbolista en la convocatoria.