Kevin Quevedo fue pieza clave en el triunfo de Alianza Lima ante FBC. Melgar en Arequipa del último domingo. Ahora con los ánimos más calmados, el joven atacante brindó declaraciones en conferencia de prensa, señalando que el grupo está muy contento tras el triunfo y que solo está preocupado en jugar.

“Estamos muy bien, muy contentos por lo que hicimos, ya pensando en el partido del fin de semana”, sostuvo el extremo de 23 años a la prensa.

Asimismo, comentó sobre el penal a favor de Alianza Lima que pidió cobrar, pero finalmente lo hizo Federico Rodríguez. “Al comienzo cuando estaba Manzaneda dije ‘yo’, cuando regreso a la media luna Rinaldo (Cruzado) me dice que patee yo, me acerqué pero Federico no quiso darme la pelota, lo importante es que fue gol”. Agregó que cada fecha viene mejorando y aportando con su juego. “El Profe me ayuda mucho”.

El futuro

Quevedo también respondió las preguntas sobre su futuro en Alianza Lima. “En estos temas contractuales yo no me fijo mucho, yo me concentro en hacer bien las cosas dentro del campo. A fin de año se verá si me quedo o me voy para otro equipo, yo quiero salir campeón con Alianza y después lo que Dios quiera", declaró.