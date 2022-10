Las últimas fechas del Torneo Clausura, con equipos peleando sus objetivos (algunos el título, otros la clasificación a torneo internacionales), está trayendo consigo marcos espectaculares en todas las canchas. Sin embargo, también está el lado malo de todo, ese que ojalá algún día podamos dejar de lado: el racismo.

En el estadio Monumental de Ate se jugó un partidazo ante casi 60 mil hinchas. Pero un solo acto ha logrado que se hable más de otra cosa que del empate apasionante que protagonizaron Universitario y Melgar. Un tipo le arrojó un plátano a Kevin Quevedo, futbolista del cuadro arequipeño, desde una de las tribunas. Un hecho repudiable que merece ser sancionado.

Melgar empieza la conferencia con el plátano lanzado a Quevedo pic.twitter.com/Vp0woXZmOL — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) October 16, 2022

Pero eso no es todo. Tito Ordoñez, delegado de Alianza Lima, denunció a través de su cuenta de Twitter que en el estadio Inca Garcilaso de la Vega se escucharon cánticos racistas en contra del equipo íntimo que vienen enfrentando a Cienciano. Un acto también repudiable que no debería ocurrir en ningún pasaje de la vida, mucho menos en un campo de fútbol.

Escenas de racismo han sido vistos en muchos campos de juego y en el fútbol peruano también se ha visto involucrado en estos terribles actos. A continuación, un repaso de algunos de estos lamentables hechos.

Cánticos racistas en el Cusco tribunal local

Arrojaron un plátano de connotación racista en estadio Monumental partido U vs Melgar al Jugador Kevin Quevedo ex Alianza Lima@TuFPF Comisión Disciplinaria actúa de oficio como es su obligación o esperan denuncias ? — Tito Ordóñez (@Tito_Ordonez6) October 16, 2022

Casos Luis Tejada

Luis Tejada fue la última víctima de racismo durante el encuentro entre Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo el 25 de octubre del 2014. Cuando se jugaba el minuto 61, el delantero panameño quiso abandonar el campo de juego debido a insultos racista de una parte de los hinchas celestes ubicados en la tribuna de oriente.

“Siempre es lo mismo conmigo, no lo voy a aceptar”, le decía el panameño a Jorge Cazulo, que intentaba convencerlo de que no abandone el campo de juego.

Finalmente, luego de varios minutos y conversaciones de directivos de Cristal, el árbitro y el delantero, Tejada decidió regresar a jugar.

Al año siguiente, Tejada volvió a repetir su acto de reclamo en el partido entre Juan Aurich y Cienciano en el Cusco. En el minuto 73 le cobraron off side y empezaron los insultos.

El panameño enojado tiró el balón hacia la tribuna y fue amonestado por eso. Ante ello, su molestia hizo que decida irse del campo. Los chiclayanos terminaron el partido con diez hombres, ya que el técnico Mosquera ya había hecho sus tres cambios.

En el Cusco

Real Garcilaso: el cuadro cusqueño protagonizó por partida doble un caso de racismo. Previo al encuentro de la ‘Máquina celeste’ frente a Alianza Lima del 2015, en la web de Real Garcilaso apareció una imagen de un mono detrás del escudo íntimo. Garcilaso fue sancionado y tuvo que jugar como local sin público.

(Foto: web Real Garcilaso)

En el mismo año, en el primer partido de los cusqueños en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, los hinchas celestes insultaron al jugador brasileño Tinga, a quien el público hostigó con gritos similares a los de un mono. Este hecho dio la vuelta al mundo y el cuadro celeste fue castigado con una multa de 12 mil dólares.

Los Herrera

El mismo club cusqueño fue víctima de insultos. En el partido ante Melgar por las semifinales del 2015, Jhoel Herrera recibió insultos por parte de la hinchada arequipeña. Ante esto, el nacional se levantó la camiseta y se golpeó el pecho y besó sus brazos, como muestra del amor a su raza.

“Estoy orgulloso de mi raza, muy orgulloso y se lo hice saber a la hinchada. Es un tema muy delicado, muy difícil de tocar y de recordar. Nadie sale al campo de juego esperando que lo agredan de esa forma”, declaró Herrera al respecto.

La hermana de Jhoel, Fabiola Herrera también fue victima de insultos racistas en el 2018 en el duelo entre La Cantera y Sport Girls, donde jugaba. El padre de una jugadora rival la insultó, pero ella prefirió seguir en el encuentro. Tras el pitazo final, sí alzó su voz de protesta. Mientras se iba, se besaba los brazos y se golpeó el pecho como muestra de orgullo.

“”Yo atiné a sacarme la camiseta y besar mi piel. No me sentí bajoneada, eso me hizo más fuerte”, recordó luego.

El hashtag viral

Alianza Lima: En el duelo por el Torneo Apertura 2014, entre los íntimos ante Cienciano, los hinchas del cuadro cusqueño gritaron insultos racistas en contra de los jugadores blanquiazules. Tras el hecho, Walter Ibáñez puso la igualdad momentánea a través de un penal y lo celebró imitando a un gorila. La situación se volvió viral en las redes sociales con el hashtag #TodosConElBaileDelGorila.

Otros casos

Luis Advíncula: en febrero del 2014, el lateral se mostró enfurecido por las palabras agresivas de algunos seguidores del León de Huánuco en el enfrentamiento ante Cristal. Tras el duelo en el estadio Alberto Gallardo, el lateral escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “hay muchos idiotas que van al estadio. Ojalá el racismo se termine de una vez”.

Edgar Villamarín: cuando el defensor vestía la camiseta de Alianza Lima, denunció a través de su Twitter haber recibido insultos racistas durante el triunfo de los íntimos ante UTC en Cajamarca. No hubo sanciones. La FPF solo emitió un documento preventivo.

Marcelo Asteggiano: los hechos racistas no solo se dieron en la Primera División. En el encuentro entre Cienciano y la Universidad César Vallejo por el Torneo de Reservas en mayo de este año, un recogebolas cusqueño denunció a Asteggiano, técnico poeta, en la comisaría de Urcos por un supuesto ataque verbal, en el cual lo habría llamado “serrano” y “come llamas”. Tras lo sucedido, el entrenador argentino negó las acusaciones.

Jair Cépedes: en abril, cuando se disputaba la Copa Inca, Christian Ramos salió en defensa de Jair Céspedes señalando que en Huánuco, los hinchas del León insultaron a su compañero en Juan Aurich. Molesto por la situación ocurrida en el estadio Heraclio Tapia, el defensor nacional expresó su malestar en su Twitter con el siguiente mensaje: “No es fútbol hacer sentir mal a las personas y es salvajada y una tristeza, pero así somos hasta en la sociedad”.





