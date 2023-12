Kevin Serna está metido de lleno en la pretemporada con Alianza Lima de cara a la temporada 2024, pero, a poco de obtener su nacionalidad peruana, también piensa en la posibilidad de vestir la camiseta blanquirroja de la selección nacional .

En diálogo con radio Ovación, el jugador colombiano indicó que si se le da la oportunidad de representar al Perú, lo hará con las “mejores ganas”.

“Si se me da la oportunidad tan linda que es representar al Perú, porque me siento muy agradecido por toda la gente que me ha recibido siempre con los brazos abiertos y con este país que me ha regalado momentos muy bonitos (…). Con el respeto que se merecen, si me da la oportunidad de representarlos, lo haré con la mayor disposición, mayores ganas, si no, seguir trabajando para que llegue el momento”, señaló.

Por otro lado, Serna contó que no ha conversado mucho con Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima, debido que recién se ha iniciado la pretemporada, pero lo consideró un buen profesional por su trayectoria en Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

“Todavía no he hablado mucho con el ‘profe’, como apenas llevamos dos días de hablar, ya más adelante iremos hablando con más calma y nos iremos conociendo”, manifestó.