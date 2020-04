No tiene consigo los mejores recuerdos, pero sí unas ganas de volver para cobrar revancha. Paolo Hurtado tuvo una entrevista en vivo con el Instagram de Alianza Lima en la que habló de todo, hasta de la venta de Kluiverth Aguilar al City Football Group, propietario del Manchester City, y su abrupta salida del club allá por el 2012.

Paolo Huertado, recordó la época en la que tuvo que dejar Alianza Lima debido a problemas económicos en el club de La Victoria. Se fue como agente libre para fichar por el Pacos Ferreira de Portugal.

“Estuve viendo las noticias y vi que Kluiverth Aguilar se va al Manchester City, eso es importante para el fútbol peruano. Yo salí libre de Alianza Lima porque hubo un problema y me debían como 20 meses. En ese tiempo la pasábamos mal, yo recién estaba saliendo, era el sustento de la familia y tenía 20 años”, contó en una transmisión en vivo a través de Instagram.

“Fue una decisión muy difícil. Cuando ya me estaban debiendo tres o cuatro meses yo ya pensaba en como iba a ser mi situación porque cuando uno es la cabeza de la familia siempre tiene que tomar decisiones. Por Alianza decidí esperar más tiempo para para no perjudicar al club, pero seguían pasando los meses y no me pagaban”, continuó.

“En ese entonces, con 20 años, tuve que ver una solución. Me dolió en el alma pero tomé la decisión por la familia”, finalizó el futbolista que actualmente milita en el Konyaspor de Turquía donde ya lleva 186 minutos jugados en lo que va de la temporada.

Finalmente, Paolo Hurtado aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje a toda la hinchada íntima. “La gente de Alianza quiero decirle que voy a volver algún día para ser campeón de todas maneras. El día que vuelva, lo voy a hacer bien para darle muchas alegrías al club que es lo que quiero. Arriba alianza toda la vida”, finalizó.

