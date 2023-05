La acalorada pelea entre Percy Olivares y Peter Arévalo por Alianza Lima que se volvió viral.

Tras la victoria de Alianza Lima por 3-0 sobre Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva, en Equipo F, programa de ESPN, iniciaron a analizar el encuentro. Al parecer, a Percy Olivares no le habría gustado nada cómo se referían a la actualidad del cuadro ‘blanquiazul’: “Yo sigo pensando lo mismo tiene un buen plantel, pero no tiene un equipo, no juegan a nada”, indicó.

Asimismo, acusó a su compañero Peter Arévalo de recibir dinero por hablar bien de Alianza Lima. “Lo que vende de eso hablan y eso es lo que le venden a la gente. Estoy en contra que salgan con banderitas diciendo que quieren el bien del fútbol, eso es mentira, no quieren el bien del fútbol peruano, quieren su plata”, añadió.

El ‘Zancudo’ primero hizo esta aseveración de manera general, no obstante, Arévalo le increpó. “Él ha dicho que acá no se comenta por el bien del fútbol peruano, lo que se busca es su dinero. ¿Quién está buscando dinero?”. La respuesta de Olivares fue contundente: “Tipos como tú. Y como tú, hay muchos en Perú””.

Este fue el inicio del tenso momento, que duró algunos minutos más. El popular Mr. Peet exclamó “¿Cómo busco dinero?”. “Tú verás, querías que te lo diga, ya te lo dije. Y tipos como tú hay muchos en el Perú”, respondió Percy.

En un momento, Erick Osores intervino como mediador, pero su comentario no calmó las aguas. “Tú lo estás dejando pasar por agua tibia, pero yo no puedo. Que venga a decir que nosotros estamos por la plata, a nosotros nos paga ESPN como te paga a ti”, siguió Mr. Peet.

Por último, Julinho hizo su aparición en escena para apaciguar el clima en el estudio. “Yo estoy metido en el fútbol porque amo el fútbol. Me apasiona el fútbol. No hay nada mejor que estar metido en las cosas que tú amas. Obvio que todo el mundo trabaja y cobra. Si Alianza está ganando sobrado, tenemos que hablar de Alianza”, afirmó.

Terrible discusión entre Percy Olivares y Peter Arevalo.

