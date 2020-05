Horacio Calcaterra recordó una anécdota con Roberto Mosquera que terminó por hacerlo decidir entre dejar Universitario de Deportes y fichar por Sporting Cristal. El mediocampista dijo que llegó al Perú con la ilusión de vestir la celeste, camiseta por la que sentía gran admiración cuando militaba en las divisiones inferiores de Rosario Central.

“Yo cuando llegué a Perú, siempre pensé que Sporting Cristal era el más grande. En mi país se le conoce mucho, aunque más se le reconoce como Sporting que como Cristal. Siempre quería jugar acá”, dijo a través de Instagram.

El sueño de jugar en nuestro país se hizo realidad un tiempo después y arribó a nuestro país en 2011, pero para defender la camiseta de Unión Comercio. Horacio Calcaterra destacó y esperó la oferta de los celestes pero no llegó y terminó fichando por Sporting Cristal.

Un encuentro casual con Roberto Mosquera cambiaría luego su destino y los haría caminar hacia La Florida. “Un día me encontré con él y me comentó que le hubiese encantado que estuviera en el equipo, pero que a final de año se vería”, contó el volante.

Horacio Calcaterra dijo que tras esa conversación le dio largas a la dirigencia de Universitario de Deportes que quería extender su contrato. “Estiré todo para ver si era cierto”, declaró.

“A fin de año Michael Debakey me convenció para firmar aunque ya tenía ganas de ir a Sporting Cristal. Nunca he dudado de las decisiones que he tomado. Vine con la idea de ayudar y de ir metiéndome de a pocos al equipo. No me arrepiento. Me fue bien”, narró Horacio Calcaterra.

