Entre Juan Reynoso y Ángel Comizzo no solo hay una distancia de más de 4 mil kilómetros (México DF - Lima), ni el presente que sitúa al peruano como el técnico que igualó una increíble racha en la Liga MX y al argentino como el desatinado entrenador que dice que no es mago tras conocer a sus rivales en la Copa Libertadores; entre los dos -más allá de que fueron los que dirigieron a Universitario en sus últimos títulos- hay una historia que los separó hace más de 20 años: Cruz Azul vs. León, definición del Torneo de Invierno 1997 .

Como si fuese un guion armado para un cortometraje sobre el último fin de semana, el ‘Indio’ atajó las preguntas que le hacían en la entrevista -vía Universitario Play- sobre Palmeiras, Defensa y Justicia y el ganador de la llave entre Gremio e Independiente del Valle, los equipos a los que enfrentará en la fase de grupos de la Libertadores 2021.

“Trataremos de dejar el prestigio de nuestra liga de la mejor manera posible, pero tienen que saber que es complicado, es difícil, a nivel internacional se juega a otra cosa, es otra historia. Y, si encima le sumamos todos los problemas de salud, más los lesionados que tengo. Si alguien es mago, yo soy entrenador de fútbol, no mago”, aclaró el técnico de la ‘U’.

En contrapuesto a esta declaración, en una situación muy distinta, el Cruz Azul de Juan Reynoso asumió el reto de enfrentarse a las Chivas de Guadalajara buscando entrar a la historia de la Liga MX. Y lo logró. El 1-0 bastó para que la ‘Máquina cementera’ alcance la racha de 12 victorias seguidas en el torneo azteca , la cual ostentaba solo el León del 2019 y el Necaxa 1934-1935. Ahora, contra el América de Pedro Aquino irá por la marca absoluta, aunque el ‘Cabezón’ se perderá el encuentro por estar expulsado.

Así marcha el presente tanto de Reynoso como de Comizzo. Consolidado versus cuestionado, un enfrentamiento que, justamente, tuvo su primer capítulo en los años 90 en el fútbol mexicano, y para mayor casualidad, situado en el último título oficial del Cruz Azul, hoy líder del certamen que añora ganar tras más de 23 años de sequía.

Juan Reynoso viene teniendo un paso exitoso como entrenador en el fútbol mexicano. (Foto: Cruz Azul)

Invierno caliente

Si en algo se pueden mirar frente a frente la organización del fútbol mexicano y el peruano es que cada cierto tiempo cambia de formato, nombre o estructura. Para 1997, por ejemplo, en México se siguió el ejemplo de Argentina y comenzó a jugarse con torneos cortos (dos por año). Y mientras en el Perú -como en Argentina- se le llamaban Apertura y Clausura, en el país azteca fueron nombrados como torneo de Verano (enero-junio) e Invierno (julio-diciembre) . Además, adoptaron el famoso ‘Gol de Oro’ para las fases de definición.

En aquella temporada, José Soto jugaba en Puebla, el ‘Chorri’ Palacios se fue a préstamo al Cruzeiro cedido por el Tecos UAG, un Solari (Jorge, tío de Santiago, actual técnico de Aquino) dirigía al Club América y Juan Reynoso era el capitán del Cruz Azul. ¿Méritos del cabezón? Subcampeón de la temporada 1994-1995, campeón de la Copa México (1996) y de la Copa de Campeones de la Concacaf (1996) , hoy renombrada como Concachampions.

El “Cabezón’ fue capitán y referente de Cruz Azul, equipo con el que levantó el Torneo de Invierno 1997.

El año 1997, los ‘Cementeros’ eran la ‘vedette’ del fútbol mexicano. Tenían de técnico a Luis Fernando Tena, el arquero era el ‘Conejo’ Óscar Pérez, el peruano Reynoso jugaba en la defensa, Benjamín Galindo era el dueño de la volante y arriba de goleador se llamaba Carlos Hermosillo.

En el primer semestre, Percy Olivares jugó de lateral izquierdo en Cruz Azul antes de partir al PAOK Salónica FC de Grecia, y para la segunda parte del año el reto para los azules fue mejorar el noveno lugar que obtuvieron en el Torneo de Verano, donde quedaron fuera de la Liguilla tras sumar 25 puntos al igual que Atlético Morelia pero con una peor diferencia de goles (+3 contra -3).

Por su parte, Ángel Comizzo jugaría su tercer torneo corto con el Club León, a donde había arrivado en 1996 directo desde Banfield. El cuadro felino había había quedado ubicado un puesto por debajo de Cruz Azul con 23 puntos en el torneo corto que definieron Guadalajara contra Toros Neza, saliendo campeón Chivas en el Verano de 1997.

El ‘Indio’ ya daba espectáculos en sus partidos. Su experiencia y desenvolvimiento en el arco daban mucho qué hablar, aunque antes y después del Mundial de Italia 90 nunca más fue llamado a la selección argentina. Así, Cruz y León llegaron a pelear palmo a palmo en el Invierno 1997 de la liga mexicana.

La fase regular del torneo ubicó a León en el Grupo 1 junto a Atlante, Veracruz, Atlético Celaya y Puebla; mientras que Cruz Azul cayó en el Grupo 2 junto a Chivas de Guadalajara, Monterrey, Toluca y Tigres. De los dos, los azules tuvieron un grupo mucho más complicado, aunque la exigencia de la primera fase era enfrentar, finalmente, a todos los equipos participantes.

Ángel Comizzo se refirió a la participación de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

La tabla general acabó con León como líder con 32 puntos tras 9 victorias, 5 empates y 3 derrotas; Cruz Azul, en tanto, fue escolta con 31 unidades, y 8 triunfos, 7 empates y 2 derrotas. La única posibilidad que tenían para enfrentarse nuevamente (quedaron 2-2 en la fase regular) sería en una posible final.

Y así fue. Cruz Azul dejó atrás a Atlas (global de 5-1) y Atlante (global 2-1) para llegar hasta definición. León, por su lado, tuvo un panorama más complicado y se enfrentó a Toros Neza (global de 6-4) y América (global de 3-2) para alcanzar las finales de ida y vuelta.

Los partidos que definieron al campeón del Torneo de Invierno 1997 es un capítulo aparte. Emociones, goles, lesionados, agresiones y un final escrito para una película .

Cabeza y patada

Juan Reynoso era inamovible en el Cruz Azul. En la fase de todos contra todos jugó 16 de 17 partidos , y llegó con los chimpunes afilados y la cinta de capitán apretándole el brazo para buscar ganar el título con la ‘Máquina cementera’.

Comizzo no se perdió ninguno de los 21 partidos que disputó León entre la primera fase y las Liguillas. El argentino era garantía en el arco de los felinos y anhelaba alcanzar su primer título en el fútbol mexicano.

A las finales, Cruz Azul llegó con un gran baja. Carlos Hermosillo, su goleador , quien había anotado hasta antes de las definiciones 13 goles se perdería el partido de ida en el Estadio Azul de México DF. ¿La razón? Contra Atlante sufrió un duro golpe que le fracturó algunas costillas y no pudo participar del encuentro.

Foto: @MXESTADIOS

El Cruz Azul alineó con Óscar Pérez, Guadalupe Castañeda, José Luis Sixtos, Juan Reynoso (C) , Omar Rodríguez; Carlos Barra, Joaquín Moreno, Héctor Adomaitis; Benjamín Galindo, Julio César Yegros y Juan Francisco Palencia. Y en respuesta, León puso su mejor once con: Ángel Comizzo ; Ricardo Cadena, Carlos Turrubiates, Fabián Prátola, Sigifredo Mercado; Roberto Medina, Flavio Medina, Álberto García; Hernán Medford, Misael Espinosa y José Antonio Reinoso.

En la ida, jugada el 4 de diciembre, Benjamín Galindo al minuto 53 aprovechó que cobraron un penal para vencer las manos de Comizzo y llevar la ventaja de 1-0 a Guanajuato, en la vuelta. El marcador, básicamente, se mantuvo a favor de los azules por la gran actuación de la defensa liderada por Juan Reynoso .

La misma respuesta tendría la primera línea azul en la vuelta, el 7 de diciembre, jugado en el Camp Nou del Club León, donde Hermosillo volvió a esperar su oportunidad desde el banco de suplentes, pero con una sorpresa preparada.

León pudo igualar el marcador global con tanto de Missael Espinoza (53′) y llevó al partido al tiempo de alargue, donde Hermosillo finalmente pudo ingresar por orden de Luis Fernando Tena. Debajo de la camiseta, el delantero goleador se puso un chaleco antibalas para evitar choques fuertes que le afectaran a la lesión a las costillas que sufría.

Mientras Reynoso y sus compañeros se batían para que los locales no llegaran al segundo tanto, una jugada marcó el destino final del partido de vuelta. Antes del minuto 100, Carlos Hermosillo fue a disputar un balón suelto con Ángel Comizzo en el área de León . La cruel jugada aún se puede ver en YouTube. Tras el choque, y con el atacante caído en el campo, el portero argentino le tiró una patada desde el piso y le abrió una herida en el rostro.

El árbitro Arturo Brizio corrió hacia el punto de penal y cobró la falta, pero no expulsó a Comizzo pese a la agresión. Era 1997, sin dudas, hoy esa misma jugada sería expulsión y muchas fechas de sanción.

Para rematar la heroicidad de la jugada, Hermosillo, aún con el rostro sangrando y la camiseta manchada, tomó el balón para ejecutar la falta. En aquel Torneo de Invierno 1997 estaba en vigencia el ‘Gol de Oro’ , que un año más tarde definiría la agónica llave entre Francia y Paraguay en el Mundial.

¿Qué significaba el Gol de Oro? Si Hermosillo anotaba desde los doce pasos, el partido acababa y Cruz Azul se coronaba campeón del certamen después de 17 años (la última vez había sido en la temporada 1979-1980). El delantero eligió abrir el pie para colocar el balón a la mano izquierda de Comizzo, que prefirió tirarse hacia el otro lado y vio su valla vencida.

Las cámaras de Televisa siguen la celebración de Hermosillo y la coronación de Cruz Azul , y a la vez muestran cómo Comizzo se acerca al árbitro Brizio y le aplaude cerca a la cara.

“El mayor castigo que le puedes hacer a un jugador es el silencio. La verdad no hubo ningún comentario. En todo ese torneo Ángel fue la figura del equipo, nos llevó a esa Final, nos salvó muchos partidos que pudimos haber perdido con atajadas espectaculares”, dijo el año pasado Carlos Turrubiates, jugador de León y compañero de Comizzo, en mediotiempo.com.

“Me enganché con Hermosillo” , llegó a decir más adelante el ‘Indio’, actor principal de todos los especiales de las peores patadas del fútbol mexicano. La jugada marcó su carrera, así como la de Juan Reynoso, capitán de ese Cruz Azul que había esperado 17 años para salir campeón, y desde entonces lleva casi 24 años esperando volver a dar la vuelta olímpica.

Ahora, con el ‘Cabezón’ en el banco y con el ‘Conejo’ Pérez en su comando técnico, la ‘Máquina cementera’ se cuelga el cartel de favorito para ganar el Clausura 2021 de la Liga MX. Sería la cumbre para el capitán de 1997 que regresa a su casa como técnico para llevarlo hacia la gloria de un nuevo título.

MÁS EN DT...