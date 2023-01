Cuando todos creían que el inicio de la Liga 1 2023 sería este viernes 27 de enero, la Comisión Nacional contra la Violencia recomendó que se suspenda a fecha 2 de la liga peruana, según RPP.

Como se sabe, nuestro país se encuentra en estado de emergencia y las protestas de los ciudadanos no cesan, día a día incrementan y la PNP (Policía Nacional del Perú) intentan controlar a los manifestantes.

En primera instancia, la policía no dio autorización para que los partidos entre Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Binacional vs. ADT, Melgar vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo se jueguen.

Esta recomendación, de suspender el inicio de la Liga 1 2023 por parte de la Comisión Nacional contra la Violencia, es debido a que la policía se encuentra concentrada en las manifestaciones y no podrían controlar eventos de magnitud,