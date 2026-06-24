Por Redacción EC

La noticia del arribo de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes agitó el ambiente del fútbol peruano antes incluso de que el balón vuelva a rodar en la Liga 1. El solo nombre del delantero, recordado por sus momentos decisivos con la selección, bastó para encender la ilusión de los hinchas cremas, que ven en su incorporación un golpe de jerarquía para el torneo local. En ese contexto, el nombre de Paolo Guerrero apareció inevitablemente en escena, no por rivalidad directa, sino por el peso simbólico que ambos delanteros representan en la historia reciente del fútbol peruano.