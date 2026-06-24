La noticia del arribo de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes agitó el ambiente del fútbol peruano antes incluso de que el balón vuelva a rodar en la Liga 1. El solo nombre del delantero, recordado por sus momentos decisivos con la selección, bastó para encender la ilusión de los hinchas cremas, que ven en su incorporación un golpe de jerarquía para el torneo local. En ese contexto, el nombre de Paolo Guerrero apareció inevitablemente en escena, no por rivalidad directa, sino por el peso simbólico que ambos delanteros representan en la historia reciente del fútbol peruano.

Recordamos que Paolo y ‘Lapa’ han jugado juntos en la selección peruana. Y, durante dicha etapa, ambos demostraron tener una relación más que cordial.

Consultado sobre la llegada de su compatriota a Ate, el capitán blanquiazul optó por un tono sereno y respetuoso, dejando un mensaje sin confrontación. “Muy bien, lo mejor y muchos éxitos para ‘Lapa’. Ojalá que pueda hacer todo bien y que vuelva a estar en la selección porque es un jugador importante”, expresó para Fútbol en América, marcando una postura de apoyo más que de tensión.

Sin embargo, cuando la conversación giró hacia una posible preocupación por el impacto competitivo que podría generar este fichaje en la Liga 1, el delantero fue claro y directo, sin dejar espacio a interpretaciones: “No me preocupa”. Una respuesta corta, firme y suficiente para encender aún más el debate entre hinchas, que ya comienzan a imaginar un nuevo capítulo de rivalidad con figuras de jerarquía internacional en el torneo local.

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