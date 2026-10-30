Alianza Lima atraviesa una estadística poco favorable cuando se enfrenta a sus dos principales rivales del fútbol peruano: Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Los números de sus últimos enfrentamientos directos reflejan una clara dificultad del conjunto blanquiazul para imponerse en estos compromisos, una situación que se mantiene desde la temporada 2023.

De acuerdo con el registro de sus últimos 20 partidos ante cremas y celestes, el equipo íntimo consiguió apenas dos victorias, acumuló diez empates y sufrió ocho derrotas. Un balance que evidencia las dificultades que ha tenido para marcar diferencias en los encuentros de mayor rivalidad.

Alianza Lima: solo dos victorias ante Universitario y Sporting Cristal

La estadística comprende los enfrentamientos disputados desde 2023 hasta 2026. En ese periodo, Alianza Lima no ha logrado encontrar regularidad frente a sus dos principales rivales y registra un porcentaje reducido de triunfos.

De los 20 compromisos contabilizados, el cuadro victoriano perdió ocho, empató diez y ganó únicamente dos. Esto significa que solo pudo imponerse en el 10% de los encuentros, mientras que en el 90% restante no consiguió una victoria.

Los dos triunfos blanquiazules llegaron en 2023 y 2025. El primero fue ante Universitario, por 2-1, mientras que el segundo se produjo frente a Sporting Cristal, también por 2-1.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima. (Foto: GEC)

Los resultados de Alianza Lima ante sus clásicos rivales desde 2023

El registro muestra que las dificultades de Alianza Lima se han mantenido durante las últimas cuatro temporadas. En 2026, por ejemplo, perdió dos veces ante Universitario y cayó frente a Sporting Cristal por 3-2, además de registrar un empate 1-1 ante los celestes.

En 2025, los íntimos consiguieron su único triunfo de ese año frente a Sporting Cristal (2-1), pero también acumularon varios empates, incluidos dos marcadores sin goles ante los celestes y Universitario.

La temporada 2024 tampoco fue favorable: Alianza Lima perdió sus dos enfrentamientos ante Universitario y cayó por 1-2 frente a Sporting Cristal. En 2023, pese a conseguir una victoria ante cada rival, también registró derrotas y empates.

El clásico Alianza Lima - Universitario tuvo momentos de mucha tensión (Fotos: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)

Historial de Alianza Lima ante Universitario y Cristal

Estos son los resultados de los últimos 20 enfrentamientos de Alianza Lima ante sus dos principales rivales:

Alianza Lima 2-3 Sporting Cristal (2026)

Alianza Lima 1-2 Universitario (2026)

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal (2026)

Alianza Lima 0-1 Universitario (2026)

Alianza Lima 3-3 Sporting Cristal (2025)

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal (2025)

Alianza Lima 0-0 Universitario (2025)

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (2025)

Alianza Lima 1-1 Universitario (2025)

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal (2025)

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (2024)

Alianza Lima 1-2 Universitario (2024)

Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal (2024)

Alianza Lima 0-1 Universitario (2024)

Alianza Lima 0-2 Universitario (2023)

Alianza Lima 1-1 Universitario (2023)

Alianza Lima 0-0 Universitario (2023)

Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal (2023)

Alianza Lima 2-1 Universitario (2023)

Alianza Lima 0-3 Sporting Cristal (2023)

Historial de Alianza Lima ante sus máximos dos rivales desde 2023 (Universitario y Sporting Cristal). Disputó 20 duelos ante ellos. Perdió 8, empató 10 y ganó solo 2. ❌ 3-2: Sporting Cristal (2026) ❌ 1-2: Universitario (2026) ➖ 1-1: Sporting Cristal (2026) ❌ 1-0: Universitario (2026) ➖ 3-3: Sporting Cristal (2025) ➖ 1-1: Sporting Cristal (2025) ➖ 0-0: Universitario (2025) ➖ 0-0: Sporting Cristal (2025) ➖ 1-1: Universitario (2025) ✅ 1-2: Sporting Cristal (2025) ➖ 0-0: Sporting Cristal (2024) ❌ 2-1: Universitario (2024) ❌ 1-2: Sporting Cristal (2024) ❌ 0-1: Universitario (2024) ❌ 0-2: Universitario (2023) ➖ 1-1: Universitario (2023) ➖ 0-0: Universitario (2023) ➖ 0-0: Sporting Cristal (2023) ✅ 1-2: Universitario (2023) ❌ 3-0: Sporting Cristal (2023)* — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) October 29, 2026

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