Paolo Guerrero finaliza su contrato en diciembre del 2026 con Alianza Lima (Foto: Getty Images)
Paolo Guerrero finaliza su contrato en diciembre del 2026 con Alianza Lima (Foto: Getty Images)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

Alianza Lima atraviesa una estadística poco favorable cuando se enfrenta a sus dos principales rivales del fútbol peruano: Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Los números de sus últimos enfrentamientos directos reflejan una clara dificultad del conjunto blanquiazul para imponerse en estos compromisos, una situación que se mantiene desde la temporada 2023.

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