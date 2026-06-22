La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sigue generando expectativa entre los hinchas cremas. Luego de oficializarse su incorporación, el club difundió material audiovisual con las primeras declaraciones del delantero ítalo-peruano, además de imágenes exclusivas del detrás de cámaras de su sesión fotográfica y del video de presentación.

Visiblemente emocionado, el atacante expresó su felicidad por iniciar esta nueva etapa en uno de los clubes más importantes del fútbol peruano. “Estoy emocionado, estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas”, señaló la flamante contratación crema.

Universitario mostró a Lapadula en acción durante su primer día de entrenamiento. Foto: Universitario

Lapadula revela que su llegada a Universitario no fue sencilla

Durante sus primeras palabras como futbolista crema, Lapadula reconoció que las negociaciones para concretar su fichaje no fueron sencillas, aunque nunca ocultó su deseo de vestir la camiseta de Universitario. “Conozco muy bien al equipo, conozco a varios del equipo. Ha sido un tema no sencillo, yo tenía muchas ganas de venir a jugar aquí. La verdad estoy muy emocionado de estar aquí”.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los hinchas fue cuando Lapadula habló sobre la posibilidad de jugar por primera vez en el Estadio Monumental como futbolista de Universitario. “Quiero jugar en el Monumental”, señaló visiblemente ilusionado.

El detrás de cámaras de una presentación esperada

El material compartido por Universitario también mostró detalles inéditos de la producción audiovisual realizada para anunciar al delantero.

Las imágenes permitieron observar a Lapadula durante la sesión de fotos oficial, grabaciones para el video de bienvenida y distintos momentos en el club. Puedes verlo aquí:

La contratación de Lapadula representa uno de los movimientos más importantes realizados por Universitario en los últimos años. El delantero llega con experiencia internacional, recorrido en el fútbol europeo y el respaldo de haber sido una de las principales figuras de la selección peruana.

En Ate consideran que su presencia puede marcar diferencias tanto dentro como fuera del campo gracias a su capacidad goleadora, liderazgo y mentalidad competitiva. La expectativa es que el ‘Bambino’ se convierta en una pieza clave para afrontar el Torneo Clausura y lograr el preciado tetracampeonato nacional.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

VIDEO RECOMENDADO