Lapadula habla por primera vez como jugador de Universitario y revela su emoción por el fichaje. Foto: Universitario
Lapadula habla por primera vez como jugador de Universitario y revela su emoción por el fichaje. Foto: Universitario
Por Redacción EC

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes sigue generando expectativa entre los hinchas cremas. Luego de oficializarse su incorporación, el club difundió material audiovisual con las primeras declaraciones del delantero ítalo-peruano, además de imágenes exclusivas del detrás de cámaras de su sesión fotográfica y del video de presentación.

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