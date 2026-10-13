Job conmueve a los hinchas de la ‘U’ al cumplir su sueño en el Monumental. Foto: Universitario
Job conmueve a los hinchas de la ‘U’ al cumplir su sueño en el Monumental. Foto: Universitario
Por Redacción EC

Job, un niño de 12 años procedente de Jauja, Junín, vivió una de las noches más especiales de su vida al conocer a los jugadores de Universitario de Deportes y cumplir su sueño de salir al campo junto a su goleador, Alex Valera. El pequeño hincha crema visitó primero un entrenamiento del equipo y después tuvo la oportunidad de recorrer el Estadio Monumental y acompañar a sus ídolos en la previa de un partido.

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