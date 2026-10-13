Job, un niño de 12 años procedente de Jauja, Junín, vivió una de las noches más especiales de su vida al conocer a los jugadores de Universitario de Deportes y cumplir su sueño de salir al campo junto a su goleador, Alex Valera. El pequeño hincha crema visitó primero un entrenamiento del equipo y después tuvo la oportunidad de recorrer el Estadio Monumental y acompañar a sus ídolos en la previa de un partido.

La historia fue compartida por el club merengue en un video que muestra la emoción del menor al encontrarse con los futbolistas, conocer las instalaciones del estadio y pisar el césped. Job, quien contó que recibe atención médica, no pudo ocultar sus sentimientos al explicar lo que significa Universitario en su vida.

Universitario le regaló una noche inolvidable a Job: conoció a sus ídolos y acompañó a Alex Valera. Foto: Universitario

“Me siento increíble, siempre he querido ir con nosotros desde que conocí a la U. Me he emocionado, he querido también llorar, pero me tengo que aguantar las lágrimas. Yo me llamo Job, tengo 12 años, yo soy de Jauja, Junín. Estoy atendiéndome en el INE, Instituto Internacional de Empoderamiento de Plásticas. Yo soy hincha de la U. Universitario significa garra, unión y pasión por un solo equipo”, expresó al inicio del video.

Job conoció a los jugadores de Universitario y recibió el cariño de sus ídolos

Durante su visita al entrenamiento del primer equipo, Job compartió momentos con los futbolistas, quienes se acercaron para saludarlo y acompañarlo en esta experiencia. Entre ellos, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Alex Valera, Gianluca Lapadula, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, Williams Riveros y el resto del primer equipo.

Uno de los momentos que más marcó al pequeño fue su encuentro con Gianluca Lapadula, a quien se refirió con especial cariño por el abrazo que recibió. “Gianluca, el bambino, me dio una sensación increíble. Tiene un gran carisma y a la vez su abrazo me tranquilizó para no llorar, me tranquilizó”, contó.

De Jauja al Monumental: Job cumplió su sueño de estar con Universitario y emocionó con su historia. Foto: Universitario

Para Job, el significado de la camiseta crema va más allá del fútbol. El niño relacionó la garra que caracteriza al equipo con su propia lucha personal frente a la enfermedad que afronta.

“Es la fuerza en la que luchan los jugadores para ganar un partido y a la vez que yo lucho para combatir mi enfermedad. Me ha parecido hermoso, es un lugar divino. Me gustaría algún día ser parte del universitario y jugar con ellos”, agregó.

El sueño de Job: salir a la cancha junto a Alex Valera

La experiencia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Job salió al campo acompañado por Alex Valera durante la previa del último partido de Universitario. El pequeño también pudo estar en el banco de suplentes y observar de cerca un escenario que hasta entonces había conocido como hincha.

𝗦𝗨 𝗜𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢́𝗡, 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗔 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗜𝗗𝗔𝗗 🤩💛 El pequeño Job visitó el entrenamiento del primer equipo y cumplió su sueño de salir al campo junto a nuestro goleador Alex Valera. ¡Con garra siempre, querido Job! 🙌 #YDaleU https://t.co/DBzNMLqtMR — Universitario (@Universitario) October 13, 2026

La visita incluyó un recorrido por diferentes espacios del estadio, entre ellos el palco y la sala de prensa. Para Job, cada lugar representó una oportunidad de acercarse un poco más al equipo del que es seguidor.

“Todo lo que he vivido hoy día es emocionante. He conocido el palco, lugar donde nunca he ido, he conocido la sala de prensa, me he dado una vuelta a todo el estadio, conocí la cancha, conocí a todos los jugadores. Yo hoy lo había visto todo por completo”, manifestó después de vivir la experiencia.

El video concluye con una frase que resume lo que significó esta jornada para el pequeño hincha: “¡Sueño cumplido!”.

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