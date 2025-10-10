La Final Copa Libertadores 2025: ¿Peligra la sede del estadio Monumental de Universitario de Deportes?

La inestabilidad política que atraviesa el Perú salpica al fútbol. La vacancia de Dina Boluarte de la presidencia de la República han incrementado los rumores acerca de un posible cambio de sede de la final de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes. ¿Qué tan cierto es esto?

El Comercio pudo conocer que la Conmebol no ha decidido ni evalúa nada. No en este momento. En ese sentido, por ahora, todo sigue en marcha de acuerdo a lo ya planeado. La final del máximo torneo continental se jugará el 29 de noviembre en el Monumental.

Pero eso no es todo. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), está en Chile y tiene diálogo directo con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol. Ambos tienen una buena relación y no se ha manifestado la intención del cambio de sede hasta hoy.

Asimismo, cualquier decisión desde Palacio de Gobierno debe ser primero informada a Conmebol y hoy no existe nada de eso. Lo que sí hay es inestabilidad política y una marcha convocada para el 15 de octubre.

De igual manera, desde Universitario aseguraron que no tienen información de un posible cambio de sede de la final de la Copa Libertadores y que todas las acciones de trabajo se están realizando de acuerdo al cronograma ya establecido.

