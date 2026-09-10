Por Marco Quilca León

Hay equipos que encuentran una buena racha y otros que construyen una identidad. Cienciano parece estar haciendo lo segundo. El 6-1 sobre Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024, no fue solamente una goleada histórica. Fue la confirmación de que el ‘Papá’ encontró una fórmula para competir internacionalmente y hacer del Cusco un territorio donde los grandes también pueden caer.

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