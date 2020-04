¿Qué es la garra crema? ¿Cómo nació el concepto? Es algo difícil de explicar. Pero hubo un partido que resume a la perfección lo que debe significar esta frase. Lamentablemente, no existe ningún registro fílmico de aquel choque que sigue vivo en la memoria de los viejos hinchas: Hablamos del triunfo por 3-2 de Universitario ante Peñarol, en 1975.

El video fue almacenado en algún cajón y luego, quizá, la cinta sirvió para grabar otro evento. ¿Fotos? Apenas existían algunas, de muy pobre calidad. Pero hurgando en nuestro archivo histórico encontramos sobres de negativos ‘vírgenes’ con goles y escenas que hoy compartimos.

La noche del 6 de abril de 1975, el Estadio Nacional se llenó para el partido decisivo por el grupo 5 de la Copa Libertadores. La ‘U’ necesitaba a ganar para acceder a la siguiente ronda (solo clasificaba el primero). A pesar de sus increíbles victorias en Montevideo (2-0 ante Wanderers y 1-0 frente a Peñarol), los cremas no pudieron vencer a Unión Huaral. Por eso, a los ‘mirasoles’ -que habían derrotado dos veces a sus compatriotas y a los ‘naranjeros’- les bastaba un empate.

El equipo crema era dirigido por el uruguayo Juan Eduardo Hohberg, abuelo de Alejandro, actual delantero crema. (Foto: PRENSMART).

En la previa, con la emoción al tope, los campeones de Perú y Uruguay entonaron sus Himnos Nacionales. En la ‘U’, el único que no cantó fue el ‘yorugua’ Rubén Techera, quien llegó muy golpeado en lo anímico y en lo físico: había fallado un penal ante Huaral y tenía el hombro derecho dislocado. ¿Cómo pudo jugar así? Es algo que solo el doctor Jorge Alva puede explicar. Techera no cantó, dijimos, pero semanas después cantaría su propio himno, nacido del corazón.

DURO INICIO

El técnico uruguayo Juan Eduardo Hohberg dispuso una formación ultraofensiva, con doble ‘9’ y dos punteros. Es decir, un flexible 4-2-4 para romper el cerrojo que plantearía el rival.

La ‘U’ contaba con jugadores experimentados como los mundialistas Héctor Chumpitaz y ‘Cachito’ Ramírez, y jóvenes con proyección como Juan Carlos Oblitas, Eleazar Soria y Techera, pero el favorito seguía siendo Peñarol, que llegó con los pergaminos de ser tres veces campeón de América y con figuras de la talla del ‘9’ Fernando Morena y Walter Corbo, mundialistas de 1974 y 1970, respectivamente, además del argentino Daniel Quevedo.

En el duelo de ida, en el Centenario, ya la 'U' había vencido 1-0 con tanto de Oswaldo 'Cachito' Ramírez. (Foto: PRENSMART).

El primer tiempo terminó sin goles. La táctica de Hohberg de buscar por la vía aérea a ‘Cachito’ no dio resultados y el otro ‘9’ -Carlos Chirinos- nunca generó peligro, como en toda la Copa.

DRAMA NACIONAL

La ‘U’ se lanzó con desesperación al ataque. A los 10 minutos del complemento llegó el primer gol. El central Fernando Cuéllar pisó el área y cabeceó al arco, el portero Corbo reaccionó tarde y el zaguero Peruena rechazó. La jugada fue muy confusa, pero el árbitro argentino Ángel Coereza decretó la anotación.

Universitario necesitaba la victoria para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El tanto de Fernando Cuéllar lo colocaba por buen camino. (Foto: PRENSMART).

Diez minutos después, se instaló el drama: Lorenzo Unánue marcó el empate. Y a los 75’, Morena puso el 2-1. Y todo parecía sentenciado. Porque en esas épocas, al igual que ahora, remontar ante un equipo charrúa resulta casi imposible. Pero esa noche, la garra no sería patrimonio uruguayo…

GARRA PERUANA

Hohberg movió el banco. Hizo ingresar al juvenil Juan José Oré y sacó a Chirinos. A esas alturas, el partido se disputaba solo en campo rival y poco pesaba el tema táctico. La ‘U’ era como una fiera herida lanzada al ataque con unas y dientes.

A los 79’, Julio Aparicio, el volante de contención, ganó un balón dividido y lo lanzó al área. Ahí, oportuno, Oré le cambió la trayectoria y la mandó a las redes, pese a la estirada de Corbo. El Estadio Nacional despertó. Todavía faltaba un gol.

Un joven Juan José Oré ingresó y puso el 2-2 transitorio. (Foto: PRENSMART).

Al fútbol de la ‘U’ le faltaba, quizá, una pizca de garra uruguaya. Y eso aportó Rubén Techera.

“Jugué vendado como una momia. No sé qué hizo el doctor Alva, pero me infiltró y vendó de tal manera que pude estar en la cancha. El dolor el hombro era insoportable, pero no me iba a perder ese partido”, recuerda desde su natal Montevideo el exvolante de Nacional, eterno rival de Peñarol.

“Yo perdí un penal en el último minuto ante Huaral. Mucha gente decía que yo, por ser uruguayo, había fallado para ayudar a clasificar a Peñarol. Eso me dio rabia”, agregó Techera.

A falta de 7 minutos para el final, ‘Cachito’ dispara y el balón pegó en Mario González. Ahí apareció Techera para sacar una terrible volea de derecha que se incrustó junto al poste izquierdo de Corbo. Es imposible describir la sensación que produjo ese gol. La ‘U’ logró lo improbable: le volteó el partido a Peñarol y quedó primero en su grupo. Hazaña.

Rubén Techera abrazo del doctor Jorge Alva, quien hizo magia para que el uruguayo pudiese jugar. (Foto: PRENSMART).

Al término de la campaña y antes de partir a México para jugar en Atlante, Techera grabó el disco ‘Y dale U’. “En las concentraciones me gustaba cantar. Un señor me escuchó y me hizo el ofrecimiento. Acepté de inmediato. Y me acompañaron los mejores: José Escadajillo captó mi idea para la letra y Víctor Cuadros hizo los arreglos musicales”, declaró el volante que llegó al Perú en 1971 contratado por Gálvez de Chimbote.

La ‘U’ pudo llegar por segunda vez a la final de la Copa Libertadores, pero fue eliminado por Unión Española de Chile en semifinales. Pero el triunfo ante Peñarol fue, quizá, la más genuina expresión de la garra crema, de ganar cuando todo parece perdido. Nunca más apareció esa famosa garra en torneos internacionales, más allá de algunos triunfos importantes en 1979. ¿Volverá a asomar alguna vez?

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO (3): Juan Cáceres; Eleazar Soria, Fernando Cuéllar, Héctor Chumpitaz, Juan Toyco (**); Julio Aparicio, Rubén Techera, César Echeandía; Oswaldo Ramírez, Carlos Chirinos (*), Juan Carlos Oblitas. T: Juan Eduardo Hohberg.

CAMBIOS: Juan José Oré (*), Rubén Díaz (**)

GOLES: Cuéllar (55’), Oré (79’), Techera (83’).

PEÑAROL (2): Walter Corbo; Mario Zoryez, Carlos Peruena, Mario González, Luis Garisto; Jorge Barboza (*), Voltaire García (**), Nitder Pizzani, Daniel Quevedo; Juan Silva, Fernando Morena. T: Hugo Bagnulo.

CAMBIOS: Lorenzo Unánue (*), Nelson Acosta (**).

GOLES: Unanue (65’) y Morena (75‘).

La 'U' estuvo a punto de llegar otra vez a la gran final en aquella campaña de 1975. (Foto: PRENSMART).

