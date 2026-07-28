La FPF celebra al Perú con un emotivo video donde La Bicolor une a todo un país. Foto: @SeleccionPeru
La FPF celebra al Perú con un emotivo video donde La Bicolor une a todo un país. Foto: @SeleccionPeru
Por Redacción EC

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se sumó a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual destaca el orgullo de ser peruano y el sentimiento que despierta La Bicolor, utilizando como fondo musical la emblemática canción “Cariño Bonito”, interpretada por Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés.

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