La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se sumó a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual destaca el orgullo de ser peruano y el sentimiento que despierta La Bicolor, utilizando como fondo musical la emblemática canción “Cariño Bonito”, interpretada por Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés.
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se sumó a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual destaca el orgullo de ser peruano y el sentimiento que despierta La Bicolor, utilizando como fondo musical la emblemática canción “Cariño Bonito”, interpretada por Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés.
El homenaje rápidamente captó la atención de los hinchas al combinar imágenes cargadas de identidad nacional con uno de los temas más representativos de la música criolla peruana.
A lo largo del video, la FPF muestra cómo la camiseta de la selección peruana despierta emoción en distintos rincones del país. Jóvenes, adultos, niños e incluso efectivos de seguridad reciben la camiseta blanquirroja y la muestran con orgullo, reflejando el vínculo que existe entre la selección y millones de peruanos.
El mensaje de la FPF por el 28 de julio
La publicación estuvo acompañada por un mensaje que resalta el sentimiento de pertenencia que genera la selección peruana.
“Hay algo que nunca cambia, no importa quién seas. Porque cada vez que vemos estos colores, volvemos a sentir lo mismo. Porque ser peruano también es llevar a La Bicolor en el corazón. ¡Felices Fiestas Patrias!”.
Nuevo inicio para la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes. Se destacan debutantes con la bicolor, excepto Diego Romero que aún espera minutos. Incluye porteros universitarios y jugadores como Marco Guamán, ampliando el grupo de convocados en esta etapa de recambio.