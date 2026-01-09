“La FPF nos entregó un cadáver”: la rebelión de los clubes y el pacto con 1190 Sports por los derechos de TV para que la Liga 1 no se aplace

“Los clubes peruanos debemos estar unidos ante la falta de pagos de 1190. Y así venga 1190 a decirnos que a nosotros sí nos van a pagar puntual, no aceptaríamos porque no queremos generar competencia desleal”, afirmó Barco al ser consultado sobre la posición de los clubes de no permitir el ingreso a las cámaras de televisión en caso la empresa que distribuye los derechos de TV no cumpla con pagar lo que adeuda a los clubes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

¿Adeuda? Julio García, asesor legal de 1190 Sports explicó que no existe deuda y que los clubes se refieren al desfase de 60 días con que se le paga a los clubes por los derechos de televisión, desfase que está detallado y validado en el contrato.

“En este momento hay un desfase y no es que se trate de una deuda. No es que no se haya pagado. El contrato lo permite, pero estamos resolviendo. No va a darse más desfases. Se está poniendo todo al día y el campeonato va a empezar ordenado, afirmó García a RPP.

Un campeonato en crisis

“La federación nos ha entregado un campeonato que hoy considero un cadáver; ni siquiera está en UCI, está en el cementerio. Vamos a tratar de reflotarlo y hacer el mejor campeonato posible, buscando que los clubes tengan solidez económica y que no volvamos a sufrir una crisis profunda en el fútbol peruano”, añadió Barco en representación de Universitario.

La aseveración de Barco contrasta con lo que hace unos meses declaraba el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, en un programa de Youtube: ““Hay clubes que han crecido en infraestructura por iniciativa propia y hay clubes que han crecido en infraestructura por el aporte de los derechos de televisión. Hoy los clubes tienen mejor posición económica”, advertía Lozano.

Es en ese escenario que el día miércoles los clubes, a través de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), organismo que desde este año es el responsable de la organización de la Liga 1, acordó que no se permitiera el ingreso de las cámaras de televisión de 1190 Sports hasta que el desfase de 60 días desaparezca.

Un detalle: a diferencia de los años anteriores, los propios clubes son los responsables de la organización y sostén del campeonato. Esto incluye hacerse responsable de los principales gastos. Es este último detalle el que ha puesto en aprieto a los clubes, que ahora más que nunca necesitan que 1190 Sports cumpla con los pagos puntuales.

Javier Rabanal junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El problema del desfase

El desfase, en sencillo, permite que 1190 Sports abone a los clubes con dos meses de retraso, lo que genera en las instituciones un desarreglo financiero. “Los derechos de TV son un dolor de cabeza. Hemos dado un paso adelante sacando una cláusula del contrato que le permitía a 1190 pagar 120 días después. Lo que fomentaba el no pago, la estafa, y escuchamos a 1190 decir que todo está bien, y nada está bien”, agregó Barco.

García, vocero de 1190 Sports, explicó de inmediato que el desfase de pago era la solución para que el modelo resista hasta que los números pasen a verde. “Hay una modificación que va reducir el plazo del desfase en cualquier circunstancia del futuro, a no más de 30″, aclaró.

Y la promesa se cumplió. Según el comunicador Luis Carrillo Pinto, los clubes y 1190 Sports llegaron a un acuerdo para que el desfase se reduzca de 60 días a 30 días. Y aunque el retraso en los pagos continuará, esto permitirá que el torneo inicie en la fecha programada bajo la promesa de que el desfase finalmente se regularice este 2026.

“1190 ha invertido más de 100 millones de dólares y estamos en buen crecimiento. Esperamos que este año estemos en punto de equilibrio”, agregó García.

Anteriormente, en una entrevista concedida a este diario, en julio del 2025, García explicó el problema del desfase de la siguiente manera: “El desfase es una forma de aguantar este golpe y hoy tiene que ver cómo se formaliza todo”.

La urgencia de los clubes

“No tienen liquidez”, afirma Jhonny Baldovino, abogado de la Agremiación de Futbolistas. El drama se resume así: la FPF entregó la organización del campeonato a los clubes para este 2026 y con ello, la responsabilidad de hacerse cargo de todos los gastos que implica la tarea.

Esto hace que los clubes, representados por la Liga de Fútbol Profesional, asuma los gastos. De ahí que, como reveló Barco, la Liga haya exigido el pago de 30 mil dólares a los clubes por participar de la Liga 1 2026.

Este escenario obliga a los clubes a necesitar más que nunca que 1190 Sports acabe con el desfase y pago al día por el concepto de derechos de televisión. Es por esto que los clubes, cansados del desfase de 60 días, hayan decidido alzar la voz.

Sin embargo, como explicó García, para que el modelo sobreviva hasta que Universitario se sume al sistema, el desfase tiene que seguir existiendo. Ahora, al menos, reducido a 60 días. Queda pendiente esperar a si realmente 1190 Sports cumple con reducir el tiempo de espera para el pago y si los clubes logran asumir el gasto del campeonato.