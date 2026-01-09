José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

Escucha la noticia

00:0000:00
“La FPF nos entregó un cadáver”: la rebelión de los clubes y el pacto con 1190 Sports por los derechos de TV para que la Liga 1 no se aplace
Resumen de la noticia por IA
“La FPF nos entregó un cadáver”: la rebelión de los clubes y el pacto con 1190 Sports por los derechos de TV para que la Liga 1 no se aplace

“La FPF nos entregó un cadáver”: la rebelión de los clubes y el pacto con 1190 Sports por los derechos de TV para que la Liga 1 no se aplace

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un fútbol que goce de buena salud no es compatible con las declaraciones del gerente deportivo de Universitario. Álvaro Barco, sin pelos en la lengua, retrató en dos minutos el preocupante escenario en el que sobrevive la Liga 1, que en esta edición 2026 se mantiene en vilo por una crisis que se concentra en un solo problema mayor: el retraso de pago a los clubes por los derechos de televisión por parte de la empresa 1190 Sports.

TAGS