Este suceso abrió una nueva discusión y Horacio Benincasa, jugador de Alianza Atlético, levantó la voz -en conferencia de prensa luego de un partido ante Sporting Cristal por la Liga 1- por los problemas de salud mental que atraviesan los deportistas y que no son tomados en cuenta con la seriedad que demanda. Un tema del que no se habla con frecuencia en el deporte en el Perú, mucho menos en el fútbol.

Horacio Benincasa levantó la voz ante la poca conciencia en la salud mental de los atletas peruanos por parte de las autoridades, involucrados en el fútbol y la prensa. (Foto: Liga 1)

De igual forma, hace pocos meses atrás, la estrella brasileña Richarlison rompió esa barrera al hablar públicamente de la profunda depresión que atravesó después del Mundial Qatar 2022, por el duro golpe de la eliminación pero también por situaciones personales que lo llevaron al límite, aunque deportivamente, como contó, parecía estar en su mejor momento. “El psicólogo me salvo la vida”, dijo el delantero de 26 años.

Richarlison revela que tuvo depresión luego del Mundial Qatar 2022, debido a constantes ataques.

Uno de los últimos casos vividos se dio en la selección peruana, cuando el técnico Jorge Fossati decidió no convocar a Alex Valera y explicó que no se trataba de una cuestión futbolística, sino más de algo personal del atacante. “Simplemente que el futbolista como todos nosotros tiene una persona detrás, la persona de Álex Valera hoy no está para rendir al máximo como él mismo quiere, hemos hablado con él y hemos tomado esta decisión, siempre debemos tomar la mejor decisión para el grupo, él no se siente en condiciones de dar lo mejor para el equipo”, señaló el estratega.

Así, Valera no viajó con la delegación nacional a Estados Unidos. Sin embargo, estuvo disponible para los amistosos que disputó Universitario mientras la Bicolor disputaba el torneo continental.

Desde la pandemia, la salud mental, dos palabras que abarcan miles, recrudeció aún más en el Perú, y viene siendo cada vez más común que las personas decidan asistir a consulta psicológica para cuidar su salud emocional. Por ejemplo, en el Hospital donde realizo mi internado de psicología, el 65% de los pacientes viene por depresión y el 35% asiste para realizarse una evaluación más general y se evalúa las áreas de inteligencia, manejo de emociones, estados de ánimo, habilidades sociales, entre otras.

Sin embargo, parece que los clubes de fútbol profesional, no se preocupan tanto por el bienestar emocional de sus jugadores. Alianza Lima, Sporting Cristal, César Vallejo y Cienciano son algunos clubes que tienen departamento de psicología, donde los profesionales de la salud mental tienen contacto con los futbolistas y hacen una evaluación continua. Sin embargo, en el caso de Universitario y Sport Boys, estos clubes solo cuentan con un coach deportivo, que no es un psicólogo y que no está capacitado para abordar los diferentes problemas psicológicos que puede tener un deportista. No obstante, en Videna, donde están las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol, Jorge Fossati hoy en día está trabajando con un coach deportivo y se encuentra a la espera de que contraten un psicólogo deportivo para trabajar y potenciar el área mental de los seleccionados.

Clubes de Liga 1 que cuentan con un psicólogo deportivo Nombre del psicólogo Sporting Cristal Franco Ascenzo César Vallejo Jorge López Parra Alianza Lima Giacomo Scerpella Cienciano Gustavo de Villena

Ante lo declarado por Horacio Benincasa, futbolista de Alianza Atlético, surgen algunas interrogantes sobre el cuidado de la salud mental en los futbolistas de la Liga 1 y en el deporte nacional en general. Se vienen competencias deportivas de gran exigencia como la Copa América, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Paris 2024 y la reanudación de la Liga1, donde se les demandan resultados y donde los aficionados esperamos, muchas veces, demasiado de los deportistas de alto nivel soslayando que también son humanos, con historias de vida no siempre sencillas. ¿Cómo se cuida su salud mental?

Lamentablemente. el fútbol peruano, aún no se tiene una normativa específica sobre la presencia del profesional de la salud mental en los equipos deportivos, en este caso, el psicólogo deportivo. “Según Conmebol ya había planteado que del 2024 o 2025, todo equipo de Primera División debía contar con un profesional de la salud mental dentro de su staff, un psicólogo deportivo. En el Perú, esto es un saludo a la bandera, ya que son muy pocos los clubes que conozco que tienen a un profesional de la salud mental y con especialización en psicología deportiva. Sporting Cristal, Alianza Lima y dejo de contar los clubes que cuentan con alguno”, sentencia Mario Reyes Bossio, psicólogo deportivo e investigador de la UPC.

Hablan los especialistas

El psicólogo Reyes Bossio explica a El Comercio la importancia de la psicología deportiva en los clubes profesionales de la Liga 1. “Hay que ser sinceros y decir que el manejo de la salud mental necesita de mucho cuidado y preocupación, no solo a nivel del fútbol, sino deportivo y mundial. Cuando hablamos de salud mental estamos hablando de salud integral, que conlleva la salud emocional, física y completa del ser humano. En el caso del deportista, cuando hablamos de salud mental, hacemos mención a esa capacidad que tiene el deportista para poder sobrellevar todos estos momentos de tensión, sobresaturación, diversidad de cambios de ánimos, depresión, que puede conllevar a enfermedades y patologías muy graves como una depresión, ansiedad, entre otros problemas”.

"Nos hemos acostumbrado a ver y aceptar lesiones físicas de deportistas y empatizar pero, en cambio, no hemos aceptado la lesión emocional, ante la cual las personas suelen cuestionar: 'Cómo puede sentirse mal si gana millones'" Jorge Moreno, jefe del departamento de psicología deportiva del IPD

Reyes remarca que debemos tener claro que ser un deportista de alto rendimiento tiene diversas exigencias que podrían llevar a mellar ese disfrute que tienen los deportistas en sus disciplinas. “Estamos hablando que todos juegan en Primera División, alto rendimiento, viajes constantes, tiempo fuera de la familia, carga mental, entrenamientos de carga física y emocional, muy fuertes. Y, en muchos casos, estos deportistas pierden ese disfrute que pudo haber tenido al inicio al desarrollar su vida deportiva, donde comienza a cuestionarse sobre su vida personal”.

Jessica Galdós, coach deportivo, junto a Nicolas Pacheco, tirador peruano.

Hay que tener claro que los futbolistas no son una máquina de dinero, que uno puede comprar y vender para obtener una ganancia sobre ellos. Son personas que tienen que tener el cuidado de su salud física y mental para estar en óptimas condiciones. “No velamos por la salud mental de los deportistas, y hay muchas aristas. A veces el COP decide que el deportista vaya acompañado de otra persona que no es el psicólogo deportivo. Ahí parte mucho la problemática que tenemos en nuestro deporte actual”. sentencia.

El Lic. Luis Gómez Correa, psicólogo del deporte y presidente de la Asociación Peruana de Psicología del deporte y Ejercicio (Apepside), asegura que hay un tema de inversión de los clubes profesionales de fútbol, que suelen dirigir todos sus recursos a lo que consideran “principal”, que son técnicos, asistentes, preparadores físicos, nutricionistas, pero el departamento de psicología deportiva, por lo general no lo toman como importante y no invierten en ello. “Cuando se trata de finanzas es la primera inversión que cortan”, cuestiona. Y esto se agudiza más en la Liga 2.

La inversión en el deporte tiene que contemplar para la salud mental de los peruanos. (Foto: Andina)

Desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD), afirman que las federaciones tienen un presupuesto para contratar a gente vinculada a las ciencias del deporte y hay algunas que tienen su propio psicólogo, pero que a veces no se daban abasto y terminaban yendo al departamento de psicología deportiva del IPD. Ante la consulta sobre el presupuesto asignado por el IPD al área de psicología deportiva, Giacomo Lavazzi, director de la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos, ha dicho que no puede brindar esa información al ser un presupuesto asignado para todas las ciencias del deporte de alto rendimiento.

Jorge Moreno, jefe del departamento de psicología deportiva del Instituto Peruano del Deporte (IPD), no obstante, destaca que es positivo que se hable de la psicología en el deporte y que sean los propios atletas quienes hablen del tema. “Nos hemos acostumbrado a ver y aceptar lesiones físicas de deportistas y empatizar, pero en cambio no hemos aceptado la lesión emocional, ante la cual las personas suelen cuestionar: “Cómo puede sentirse mal si gana millones”, “Cómo puede ser que un deportista no tenga ganas de competir si ellos entrenan para eso”.

La gimnasta Simone Biles se retiró de Tokio 2020, que se realizó el 2021, ante episodios de estrés y otros temas de salud mental,. Tiempo después volvió a las competencias. (Fot: Getty Images)

¿Hay suficientes psicólogos deportivos en el Perú y qué hacen?

El IPD hoy cuenta con un staff de 8 psicólogos deportivos que atienden a todos los deportistas federados. Cinco de ellos están en la capital y tres en provincias. “Somos un grupo, digamos, grande pero no tan grande como quisiéramos. Todos somos psicólogos colegiados y con especialización en psicología del deporte”, nos cuenta. Desde el 2012 existe el servicio de psicología en el IPD, en el que llegaron a ser 10 especialistas hasta el 2020, luego de la pandemia se redujeron a la mitad y ahora son 8 en total.

En detalle ¿Cómo atiende el IPD a los deportistas en salud mental?_ Jorge Moreno, jefe del departamento de psicología deportiva, detalla que los atletas pasan por una evaluación, no solo de rendimiento sino también de indicadores de salud mental. Se realiza primero una evaluación a todos los deportistas federados, a través de cuestionarios, que es un instrumento que puede dar alguna pista, y luego se realiza una entrevista. Si encuentran indicadores de depresión o ansiedad, por ejemplo, van explorando. También se le ofrece al deportista que pueda asistir a sesiones. Hay algunos que ya acuden a su psicólogo clínico. “Somos, digamos, el primer descarte y ofrecemos ayuda como psicólogos del deporte. Todos tenemos una base clínica por lo que podríamos trabajar sobre un trastorno, pero para la identificación a veces escapa de nuestras herramientas y podemos derivar a un psicólogo clínico o un psiquiatra, según el caso”, explica.

Moreno precisa que el trabajo de apoyo psicológico no es una cuestión que ve únicamente el psicólogo, también hay una interacción con otros profesionales. “El entrenador es el primer cortafuegos, que nos debería dar ese tipo de información de la que hablamos, por ejemplo que el deportista empiece a llegar tarde, que el deportista quizá, de pronto, tenga más facilidad para llorar o se moleste más rápidamente. Esa exploración la tenemos que trabajar, también con los preparadores físicos para identificar los indicadores”, comenta.

Marcelo Márquez se sumó a la Selección Peruana, a pedido de Ricardo Gareca cuando el 'tigre' dirigía a la selección peruana.(Foto: Fernando Sangama)

El entrenador es quien conoce al deportista y para los psicólogos a veces es complicado esa barrera. “En el fútbol ha costado, creo que mucho más y más en Perú”, apunta. En la última década, Ricardo Gareca fue uno de los entrenadores que hizo visible la labor del psicólogo deportivo en el fútbol con Marcelo Márquez como especialista, pero el doctor Moreno indica que ya ha existido desde antes una presencia silente de estos especialistas en los torneos polideportivos desde el 2011. Nos comenta también que se están abriendo carreras de Ciencias del Deporte en las universidades e institutos, en los que los entrenadores puedan tener conocimiento en Psicología, antropología, fisiología en preparación física, biomecánica, y así poco a poco se deje de ver la psicología como un tabú o un aspecto innecesario, sino como un complemento en los entrenamientos.

“Lo ideal sería tener reuniones con entrenadores, staff, y participar de los viajes de competencias, trabajar de la mano de las federaciones. No creo que ellas no sepan que un psicólogo deportivo es importante, el tema es cómo gestionan los recursos para que participe el psicólogo”, menciona Moreno.

La salud mental en atletas peruanos

El staff de 8 psicólogos del IPD tiene una mayor demanda de sesiones por parte de los deportistas durante los meses en los que se inicia el ciclo olímpico, que inicia con los Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. En el caso de los bolivarianos hay mucha demanda, donde son 600 atletas clasificados, en los Panamericanos alrededor de 200 y en los Juegos Olímpicos son unos 30 atletas clasificados y 7 atletas paralímpicos, por lo que entre abril y mayo, son meses de alta demanda donde atienden entre 400 y 500 deportistas.

. (Foto: iStock)

“Tiene que ir al viaje con un análisis. (...) El psicólogo deportivo no va a hacer que gane, pero sí contribuye a que tenga más herramientas para resolver problemas e identificarlos, y así progresivamente tener un acompañamiento”. Y, cuenta, se hace un acompañamiento virtual durante las competencias, en caso lo requiera el atleta, ya que algunos ya cuentan con su propio psicólogo.

Pero no todos los atletas pueden acceder a un psicólogo deportivo por cuenta propia, ya que muchas veces los deportistas cuentan con recursos económicos limitados, lo cuales terminan enfocado en su preparación, por lo cual es importante que sean los clubes de fútbol o las propias federaciones las que inviertan en cuidar la salud emocional de los deportistas.

Luz Mery Rojas

La maratonista Luz Mery Rojas, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otras preseas, recuerda que a lo largo de su crecimiento en el deporte debió afrontar momentos complejos como cuando una lesión la mantuvo fuera durante un año, un momento que describe como traumático y frustrante. La atleta que competirá en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Paris 2024 considera que el psicólogo es importante porque le ayuda a creer en ella misma y a reconocer el potencial que tiene en el atletismo, pero que, lamentablemente, no puede contar con un psicólogo deportivo debido a limitaciones económicas.

En el Comité Olímpico Internacional (COI), han encontrado, hasta el 2022, que entre un 20% y 35% de los deportistas de alto nivel en el mundo tienen sentimientos o pensamientos negativos relacionados con la depresión o la ansiedad, o problemas de comportamientos alimentarios nefastos, o incluso de sueño.

Michael Phelps publicó una carta narrando la depresión que vive en medio de la pandemia por el coronavirus | Foto: EFE

De acuerdo a Moreno del IPD, estos trastornos también están presentes en los deportistas peruanos. Casos de depresión o ansiedad pueden suceder por diferentes detonantes en su vida, remarca que no solo está vinculado a resultados en el deporte. ”En mi experiencia, cuando un deportista pierde seguido puede tener episodios de tristeza pero suelen ser transitorios por un objetivo no cumplido, derrotas o viajes que no se realizan, pero hay otros detonantes. Las personas pueden tener muchos detonantes en su vida, un divorcio, una familia disfuncional, duelos no resueltos, problemas de pareja, del día a día, y también, claro, pasarlo mal dentro del propio deporte o tener lesiones de larga duración que los inhabilite”, nos explica.

En cuando a lo que han observado en estos años en el IPD, se han encontrado varios casos de Trastorno por déficit de atención (TDA), Trastorno por déficit de atención con hiperatividad (TDAH), Trastorno Obsesivo compulsivo (TOC) en deportistas. Así como casos de presunción diagnosticada de trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia. por ejemplo, en deportes como el Taekwondo, Karate, Lucha, boxeo, y pesas, que son deportes de categoría de peso, en los que el deportista se ve obligado a bajar de peso de forma obligatoria para poder competir. Eso hace que los deportistas puedan pasarla mal, han habido casos, por ejemplo, en los cuales no han podido competir por no llegar al peso requerido.

El desarrollo de TCA como la anorexia nerviosa, la bulimia y la obesidad son los desórdenes alimenticios más comunes en niños y jóvenes. (Difusión)

Moreno remarca que los psicólogos deportivos no diagnostican patologías pero sí observan indicadores. En base a ellos, comenta a El Comercio que en el año 2022, un 20,3% de los deportistas presentaron indicadores leves y moderados de depresión, en el 2023 esta cifra llegó al 21.5%. Con respecto a indicadores leves y moderados de ansiedad, en el 2022 se presentaron en un 20.6% de los deportistas, y en 2023 estos indicadores se presentaron en el 24, 2% de los atletas. SI bien el Servicio de Psicología del Deporte del IPD no diagnostica, en caso de que se detecten rasgos o conductas patológicas, los deportistas son derivados a especialistas en salud mental para una evaluación y tratamiento más detallados.

De acuerdo a la Asociación Peruana de la Psicología del Deporte y Ejercicio, hace dos años hicieron un sondeo y encontraron que, a groso modo, habían 150 psicólogos deportivos en el Perú. Unos 60 en la capital, y los demás en ciudades como Chiclayo, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancayo, Puno, entre otras ciudades. “Hoy en día, estimo que hay, en promedio, 200 especialistas”.

¿Coach deportivo o psicólogo deportivo?

Hay equipos de fútbol profesional que no cuentan con un psicólogo deportivo pero sí con un coach deportivo. Para el psicólogo Reyes, el coaching deportivo es una técnica psicológica, pero no es la profesión. “El profesional es el psicólogo del deporte que está capacitado y que pone una serie de acciones y actividades dentro de su campo profesional, y el encargado de velar por la salud mental de los deportistas”, resalta.

Mario Reyes, psicólogo deportivo.

Correa coincide y precisa que los psicólogos deportivos saben que hay diferentes herramientas para los diferentes deportistas y que no todo se puede usar para todos. “Sabemos qué técnicas vamos a usar dentro del plan de trabajo, de acuerdo a lo que necesitan. Pero los ‘coachs’ hacen el trabajo de una sola herramienta para todos”.

De hecho, Moreno indica que el coach deportivo puede ser un complemento, pero no reemplaza la figura de un psicólogo deportivo, que es una carrera en la que se especializan siete años, mientras que una persona puede ser coach en seis meses.

De otro lado, los expertos recuerdan que no solo se debe trabajar con el deportista cuando llega la élite y obtiene triunfos, sino desde sus edades iniciales en el deporte ¿Las academias de fútbol cuentan con departamento psicológico? “Muy pocos, yo trabajo con entrenadores y cuando les pregunto cuántos cuentan con psicólogo deportivo, hay un silencio de parte de ellos. Tenemos que valorar que hoy salió Benincasa a dar su queja. Deportistas olímpicos que hablan que la salud mental es importante en su vida. ¿Eso queremos para nuestros deportistas? Aquí tiene que haber un trabajo conjunto de los entrenadores, dirigentes deportivos, sociedad y el psicólogo deportivo que permita que los deportistas tengan un estilo de vida saludable y calidad de vida”, enfatiza el psicólogo Mario Reyes.

Futbolistas se pronuncian ¿Cómo creen que se maneja la salud mental en la Liga 1 ? 1 Diego Penny Arquero de Deportivo Garcilaso "No existe eso en los clubes, porque no les interesa invertir en la salud mental de sus jugadores. Es un gasto para ellos. Los dirigentes solo tienen presupuesto para el tema logístico y los sueldos. Nada más eso. Yo tuve un psicólogo deportivo cuando estuve en Sporting Cristal durante el 2013-2016, con Marcelo Márquez, quien luego llegó a la selección peruana con Ricardo Gareca. Él nos ayudó mucho a superar miedo, mantener la estabilidad emocional, enfocarse en lo importante. La verdad una muy buena experiencia con él. Cuando era más joven si iba al psicólogo, pero hoy tengo las cosas más claras, mucho más fortaleza para manejar emociones, no solo de fútbol, sino también de la vida". 2 Jordan Guivin Jugador de Cienciano "El club cuenta con un departamento de psicología. Si bien es cierto, en algunos clubes no hay mucha importancia de cuidar la salud mental, ya que no todos los clubes tienen un psicólogo. Lo último que habló ‘Che’ Benincasa’ es algo que pasa y muchas veces nos quedamos callados por no tener un especialista que nos pueda ayudar o por miedo al qué dirán. Por ejemplo, en Cienciano, muchas veces, el psicólogo te pide que le regalamos 20 a 30 minutos de nuestro tiempo para conversar. Eso se da con mucha frecuencia".

1 Lucca Mesinas Surfista "Dependiendo de cómo te sientas puede influir bastante en tu resultado, entonces siempre hay que saber como llevar la mente y llevarla de la mejor manera para cada competencia. Yo creo que sí es súper importante tener un psicólogo deportivo que te pueda ayudar en este proceso porque no solamente es la salud mental, hay un montón de factores que te pueden jugar en contra como el miedo o muchas cosas más. Yo creo que ese tema todavía en el Perú está recién comenzado, es la batalla de cada uno. Por eso digo que es muy importante tener un psicólogo deportivo que te ayude, te conozca. Por mi parte, tengo mi propio psicólogo que he ido conociendo ya hace un tiempo y me va ayudando un montón".. 2 Sol Aguirre Surfista "Mi salud mental en tiempos de competencias importantes influye un montón y por eso tengo que estar 100% preparada y tranquila con mi mente, Tener un psicólogo es algo que aporta bastante. he trabajado con varios psicólogos del IPD y tengo también mi psicólogo particular. Competir seguido, sin parar, es agotador y cualquier atleta lo puede vivir porque al momento de tener tanta adrenalina después puedes tener un bajón emocional o de energía y me ha pasado. A los atletas les diría que no se sientan avergonzados si sienten que tienen un problema mental porque a todos les pasa". 3 Luz Mery Rojas Atleta "Mi salud mental es fundamental, ya que de ella depende mi rendimiento en la competencia.. El psicólogo es importante porque me ayuda a creer en mí misma y a reconocer el potencial que tengo en el atletismo. La Federación Peruana de Atletismo y el IPD apoyan a los deportistas en cierta medida, pero hay que seguir apoyando para alcanzar logros mundiales. Para lograrlo, es necesario, Implementar un presupuesto que incluya más psicólogos especializados en deporte".